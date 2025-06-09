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前RIIZE承漢要出道了！曾被送「上千弔唁花圈」拚復活

前RIIZE成員承漢將在7月SOLO出道。（翻攝自IG）前RIIZE成員承漢將在7月SOLO出道。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國新生代男團RIIZE成員承漢在去年10月退團，今天（9日）傳出將在今年7月以個人歌手身分出道，讓許多死忠粉絲興奮不已，直呼「終於等到了」。SM娛樂也證實此消息，表示承漢正在為7月出道準備中，希望大家多多期待。

根據《Sportvnews》報導，SM娛樂去年宣布承漢將在2025年下半年SOLO出道，最近承漢也透過IG發表錄音、練舞的各種照片、影片，提高了粉絲對他出道的期待。承漢在RIIZE本來就以充滿力量的舞蹈表演、出眾的歌唱實力聞名，究竟能否成為「夏日王者」，備受矚目。

承漢出道不久就接連爆出爭議，除了與好友TXT的秀彬直播內容外洩之外，出道前的感情也被爆出，包括逼人墮胎、跟未成年上床等等，導致形象受創，暫停活動，但這些傳言至今未獲得證實。RIIZE粉絲內部也分裂，7人派與6人派爭執不休，RIIZE每到國外演出，總會看到有人舉起「RIIZE IS 7」的應援旗幟，尤其歐美更甚。

相關新聞：回歸才兩天宣布退團！RIIZE承漢親筆信認：離開才是最好的

SM娛樂在去年10月宣布他歸隊，卻引發大批粉絲反對，儘管成員元彬發文安撫，但都被粉絲定調為「被迫為承漢發聲」，更有不理智粉絲送上1000個弔唁花圈至SM娛樂大樓表達不滿，成功迫使承漢自願退隊，粉絲卻沾沾自喜，堪稱去年韓國娛樂圈最荒謬的景象。

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