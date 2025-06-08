女星誓言「一輩子都XS」 背影殺手看不出62歲

62歲的朴俊錦是貨真價實的「凍齡美魔女」。（翻攝自YouTube）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女星朴俊錦是有名的「惡女專業戶」，在《房塔屋王世子》、《欲戴王冠，必承其重－繼承者們》、《太陽的後裔》都透過精湛演技讓人恨得牙癢癢的，但私底下卻擁有一顆少女心，今年62歲的她是貨真價實的「凍齡美魔女」，因為她對體態要求嚴格，發誓一輩子都要維持XS身材。

朴俊錦不能接受自己的身材走樣，即使是1公斤也不可以。（翻攝自IG）

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朴俊錦不能容許自己變胖，就算胖了1公斤也要瘋狂減肥，看她的背影根本就像少女一樣。她分享自己維持身材的方法，表示「一旦脂肪堆積就會出現小肚肚了，那麼體態也會跟著開始失控走樣，這種時候無條件只能減少食量」。朴俊錦的用餐習慣是早上7、8點就會吃早餐，晚餐則在晚上5點之前吃完，之後即不再進食。

朴俊錦就算正面看也不像62歲的人，肌膚相當白皙透嫩。（翻攝自IG）

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總是維持XS身材的朴俊錦表示她的體重大約維持在43公斤，腰圍僅23～34公分，看起來非常嬌小、纖瘦。經常在社群媒體分享時尚穿搭的她，背影看起來根本與少女無異，就算正面也能發現她的肌膚相當細緻，真正做到「凍齡」。

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