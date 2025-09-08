【12星座一週運勢9/8～9/14】鬼月出遊禁忌多？12星座「旺運寶地」在這裡

農曆7月出遊別擔心觸碰禁忌，12星座本週各有「旺運寶地」可以前往。（達志影像提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆7月期間，盛傳不宜到水邊嬉戲或前往氣場太陰的地方，西洋星象也有禁忌嗎？對12星座的朋友們來說，除了借助幸運數字、幸運色加持，本週也特別列出與12星座相對應的「旺運寶地」提供參考。

星座專家「安德魯的賤聲房」表示，本週土星逆行回到雙魚座，將一直持續至2026年2月14日，天象正預示著自律、責任與界限的重建，尤其在雙魚能量強烈影響下，情感與精神層面將受到挑戰。

安德魯補充，本週遇上另一個星象重點是「雙魚座月食」，此次月食發生在代表直覺、夢想與潛意識的雙魚座，除了影響雙魚朋友們，對其他星座來說，本週更將也是深入探索內在世界的絕佳時機。

安德魯建議，月食帶來的強烈能量，會讓過去被壓抑或忽視的情緒浮上檯面。這可能是一段舊戀情的回憶，一個塵封已久的創傷，或是一種深刻的孤獨感。這股能量鼓勵我們去面對這些情感，並以一種健康的方式將其釋放。你可以試著透過寫日記、冥想、藝術創作，或是與信任的朋友聊天來進行。

「全世界都在『夢醒』，該結束的要結束，該整理的要整理。」安德魯總結本週「星運大開模式」，簡單講，本週就是「斷捨離週」，情緒、關係、爛習慣，全都要拿出來面對吧！

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

♈ 牡羊座

．工作：跟同事相處要多一點察言觀色的能力，你無心的一句話，會讓你被討厭，雖然你嘴巴上說不在乎，但心裡卻很介意。

．愛情：單身羊亂放電，結果曖昧對象一個都沒接到，尷尬得要命；有伴的別跟另一半比較，愛情不要一直比賽歐！

．財運：錢進得快，出得更快，有些東西真的不需要包色、囤貨。

．健康：火氣大，小心燙口、燙手，甚至燙到別人。

．幸運色：紅到爆的正紅色

．幸運數字：3

．幸運場所：健身房（因為至少你能把火氣變成肌肉）

♉ 金牛座

．工作：土星逆行害你老毛病又出現，事情拖著拖著，最後同事忍不住問：你還有呼吸嗎？本週請積極一點好嗎！

．愛情：單身牛容易遇到「想跟你吃飯，但不想跟你交往」的對象；有伴的則容易因為金錢問題冷戰。

．財運：錢像烏龜一樣慢慢來，但不要忘了「慢錢」也是錢，小龜也是可以立大功的。

．健康：營養嚴重不均衡，把零食當正餐吃，你真的不要把自己當垃圾桶，一直吃垃圾食物。

．幸運色：可可色

．幸運數字：6

．幸運場所：家具寢具店會有舊人重逢的機會。

♊ 雙子座

．工作：想法很多，但本週請說人話，你要表達的事，同事和主管根本聽不懂。

．愛情：曖昧像玩狼人殺，訊息秒回又秒消失，搞得對方懷疑你是不是人格分裂。

．財運：有機會靠靈機一動賺小錢，但千萬別太得意，因為馬上就會花掉。

．健康：小心失眠，睡眠品質有夠差，躺在床上「追劇睡著」的行為～真的有夠像老人。

．幸運色：科技灰

．幸運數字：11

．幸運場所：咖啡廳（你需要WiFi也需要空間）

♋ 巨蟹座

．工作：你這週超想躲起來，土星逆行逼你正視那些爛尾的事情，拿出勇氣當一回自己的戰士。

．愛情：情緒像潮汐，穩定的情緒才有辦法讓你的桃花真的開花。

．財運：亂花錢當療傷止痛藥，結果月底才發現自己在跟卡費戀愛。

．健康：心情影響腸胃，少吃冰，不然直接睡馬桶上。

．幸運色：奇異果綠

．幸運數字：2

．幸運場所：書局（有氣質的樣子會有桃花上門）

♌ 獅子座

．工作：自信爆棚，但做事靠的是專業能力，不能只是裝模作樣。

．愛情：桃花還行，可是不要只顧自己說，耳朵也要打開聽別人說話。

．財運：本週進帳速度很快～但請把賺到的錢都存起來…後面會有意外支出。

．健康：容易拉傷，運動前、搬重物前請暖身！

．幸運色：原木棕

．幸運數字：1

．幸運場所：KTV（你深情的樣子會有人愛上）

♍ 處女座

．工作：講話軟一點，得理不饒人，會讓你本週在工作上很辛苦。

．愛情：沒有勇氣跨出去，你就一輩子單身好了，梁靜茹的《勇氣》唱了那麼多年，你還聽不懂嗎？

．財運：省錢是好事，但不能過頭，否則會因為省小錢花大錢。

．健康：要睡覺、要休息，要放鬆～不要以為你還年輕，本週會因過勞產生意外。

．幸運色：蜜桃粉

．幸運數字：9

．幸運場所：文青咖啡廳（放鬆的你，在這裡會閃閃發光）

♎ 天秤座

．工作：表面淡定，心裡的事情排隊做不完，不用急，越急越出錯。

．愛情：曖昧不穩，搖擺太多對方跑掉。你後面想追已經來不及了

．財運：各種小偏財是本週的小確幸！

．健康：注意肝火，小心口氣的問題

．幸運色：橘子色

．幸運數字：4

．幸運場所：按摩店（會讓你身心放鬆整個人煥然一新）

♏ 天蠍座

．工作：效率超人，簽單超人，也是爆肝超人，飯要吃，水要喝，覺要睡，你不想這個超人只當一季就被換角吧！

．愛情：魅力強到對方以為你在放電。但…你只是正常操作，本週爛桃花會多到你想報警。

．財運：偏財有，但眼光要準，不要碰自己不拿手的領域。

．健康：身體嚴重抗議，小心舊疾復發。

．幸運色：高貴黑

．幸運數字：12

．幸運場所：你家的床（你真的需要好好休息）

♐ 射手座

．工作：心飛出辦公室，但人還在。本週內心想法太混亂，穩住按表操課就能有好成績。

．愛情：想要對方接受你，麻煩正經一點，開太多玩笑會讓你的桃花跟你說掰掰。

．財運：有進帳，但剛好打平，不該花的錢不要花。

．健康：關節、膝蓋小心，運動傷害機率高。

．幸運色：天使白

．幸運數字：5

．幸運場所：展覽場（多充實一點內在，會讓你更迷人）

♑ 魔羯座

．工作：事情要做，人情事故也要懂！本週工作職場上的人際關係令人頭痛。

．愛情：在不經營感情～就快散了！麻煩用對方需要的方式去愛他。

．財運：謹慎，謹慎再謹慎，省小錢你很會，花大錢你更專業。

．健康：壓力型的大吃大喝，會讓你一夜充氣成胖小子喔。

．幸運色：葡萄子

．幸運數字：10

．幸運場所：電影院（容易有浪漫的邂逅）

♒ 水瓶座

．工作：腦袋跟身體要有辦法共事，想到就要馬上做，先做自己有把握的，否則本週會被主管追著跑。

．愛情：明明內心是個小太陽，那本週就不要裝酷，你的暖會讓你的感情開花結果。

．財運：投資有靈感，但不能憑直覺，容易在專業領域有大進帳。

．健康：注意頭痛的問題

．幸運色：草地綠

．幸運數字：7

．幸運場所：花園（有植物的地方會提升你的幸運值）



♓ 雙魚座

．工作：很多眼睛盯著你會讓你壓力很大，但這種壓力卻讓你大破大立，扛得住的準備升官加薪。

．愛情：感性加倍，容易暈船暈成鐵達尼號。那個暈船藥準備好，不該上的船就別上了。

．財運：同情心不要太氾濫，容易因為同情心破財

健康：多運動，多曬太陽會讓你整個人沒那麼虛

．幸運色：藍金色

．幸運數字：8

．幸運場所：遊樂園（放鬆的你露出孩子般笑容，會讓你偷走很多人的心）

