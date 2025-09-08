晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

【12星座一週運勢9/8～9/14】鬼月出遊禁忌多？12星座「旺運寶地」在這裡

農曆7月出遊別擔心觸碰禁忌，12星座本週各有「旺運寶地」可以前往。（達志影像提供）農曆7月出遊別擔心觸碰禁忌，12星座本週各有「旺運寶地」可以前往。（達志影像提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆7月期間，盛傳不宜到水邊嬉戲或前往氣場太陰的地方，西洋星象也有禁忌嗎？對12星座的朋友們來說，除了借助幸運數字、幸運色加持，本週也特別列出與12星座相對應的「旺運寶地」提供參考。 

星座專家「安德魯的賤聲房」表示，本週土星逆行回到雙魚座，將一直持續至2026年2月14日，天象正預示著自律、責任與界限的重建，尤其在雙魚能量強烈影響下，情感與精神層面將受到挑戰。

安德魯補充，本週遇上另一個星象重點是「雙魚座月食」，此次月食發生在代表直覺、夢想與潛意識的雙魚座，除了影響雙魚朋友們，對其他星座來說，本週更將也是深入探索內在世界的絕佳時機。

安德魯建議，月食帶來的強烈能量，會讓過去被壓抑或忽視的情緒浮上檯面。這可能是一段舊戀情的回憶，一個塵封已久的創傷，或是一種深刻的孤獨感。這股能量鼓勵我們去面對這些情感，並以一種健康的方式將其釋放。你可以試著透過寫日記、冥想、藝術創作，或是與信任的朋友聊天來進行。

「全世界都在『夢醒』，該結束的要結束，該整理的要整理。」安德魯總結本週「星運大開模式」，簡單講，本週就是「斷捨離週」，情緒、關係、爛習慣，全都要拿出來面對吧！

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

♈ 牡羊座
．工作：跟同事相處要多一點察言觀色的能力，你無心的一句話，會讓你被討厭，雖然你嘴巴上說不在乎，但心裡卻很介意。
．愛情：單身羊亂放電，結果曖昧對象一個都沒接到，尷尬得要命；有伴的別跟另一半比較，愛情不要一直比賽歐！
．財運：錢進得快，出得更快，有些東西真的不需要包色、囤貨。
．健康：火氣大，小心燙口、燙手，甚至燙到別人。
．幸運色：紅到爆的正紅色
．幸運數字：3
．幸運場所：健身房（因為至少你能把火氣變成肌肉）

♉ 金牛座
．工作：土星逆行害你老毛病又出現，事情拖著拖著，最後同事忍不住問：你還有呼吸嗎？本週請積極一點好嗎！
．愛情：單身牛容易遇到「想跟你吃飯，但不想跟你交往」的對象；有伴的則容易因為金錢問題冷戰。
．財運：錢像烏龜一樣慢慢來，但不要忘了「慢錢」也是錢，小龜也是可以立大功的。
．健康：營養嚴重不均衡，把零食當正餐吃，你真的不要把自己當垃圾桶，一直吃垃圾食物。
．幸運色：可可色
．幸運數字：6
．幸運場所：家具寢具店會有舊人重逢的機會。

♊ 雙子座
．工作：想法很多，但本週請說人話，你要表達的事，同事和主管根本聽不懂。
．愛情：曖昧像玩狼人殺，訊息秒回又秒消失，搞得對方懷疑你是不是人格分裂。
．財運：有機會靠靈機一動賺小錢，但千萬別太得意，因為馬上就會花掉。
．健康：小心失眠，睡眠品質有夠差，躺在床上「追劇睡著」的行為～真的有夠像老人。
．幸運色：科技灰
．幸運數字：11
．幸運場所：咖啡廳（你需要WiFi也需要空間）

♋ 巨蟹座
．工作：你這週超想躲起來，土星逆行逼你正視那些爛尾的事情，拿出勇氣當一回自己的戰士。
．愛情：情緒像潮汐，穩定的情緒才有辦法讓你的桃花真的開花。
．財運：亂花錢當療傷止痛藥，結果月底才發現自己在跟卡費戀愛。
．健康：心情影響腸胃，少吃冰，不然直接睡馬桶上。
．幸運色：奇異果綠
．幸運數字：2
．幸運場所：書局（有氣質的樣子會有桃花上門）

♌ 獅子座
．工作：自信爆棚，但做事靠的是專業能力，不能只是裝模作樣。
．愛情：桃花還行，可是不要只顧自己說，耳朵也要打開聽別人說話。
．財運：本週進帳速度很快～但請把賺到的錢都存起來…後面會有意外支出。
．健康：容易拉傷，運動前、搬重物前請暖身！
．幸運色：原木棕
．幸運數字：1
．幸運場所：KTV（你深情的樣子會有人愛上）

♍ 處女座
．工作：講話軟一點，得理不饒人，會讓你本週在工作上很辛苦。
．愛情：沒有勇氣跨出去，你就一輩子單身好了，梁靜茹的《勇氣》唱了那麼多年，你還聽不懂嗎？
．財運：省錢是好事，但不能過頭，否則會因為省小錢花大錢。
．健康：要睡覺、要休息，要放鬆～不要以為你還年輕，本週會因過勞產生意外。
．幸運色：蜜桃粉
．幸運數字：9
．幸運場所：文青咖啡廳（放鬆的你，在這裡會閃閃發光）

♎ 天秤座
．工作：表面淡定，心裡的事情排隊做不完，不用急，越急越出錯。
．愛情：曖昧不穩，搖擺太多對方跑掉。你後面想追已經來不及了
．財運：各種小偏財是本週的小確幸！
．健康：注意肝火，小心口氣的問題
．幸運色：橘子色
．幸運數字：4
．幸運場所：按摩店（會讓你身心放鬆整個人煥然一新）

♏ 天蠍座
．工作：效率超人，簽單超人，也是爆肝超人，飯要吃，水要喝，覺要睡，你不想這個超人只當一季就被換角吧！
．愛情：魅力強到對方以為你在放電。但…你只是正常操作，本週爛桃花會多到你想報警。
．財運：偏財有，但眼光要準，不要碰自己不拿手的領域。
．健康：身體嚴重抗議，小心舊疾復發。
．幸運色：高貴黑
．幸運數字：12
．幸運場所：你家的床（你真的需要好好休息）

♐ 射手座
．工作：心飛出辦公室，但人還在。本週內心想法太混亂，穩住按表操課就能有好成績。
．愛情：想要對方接受你，麻煩正經一點，開太多玩笑會讓你的桃花跟你說掰掰。
．財運：有進帳，但剛好打平，不該花的錢不要花。
．健康：關節、膝蓋小心，運動傷害機率高。
．幸運色：天使白
．幸運數字：5
．幸運場所：展覽場（多充實一點內在，會讓你更迷人）

♑ 魔羯座
．工作：事情要做，人情事故也要懂！本週工作職場上的人際關係令人頭痛。
．愛情：在不經營感情～就快散了！麻煩用對方需要的方式去愛他。
．財運：謹慎，謹慎再謹慎，省小錢你很會，花大錢你更專業。
．健康：壓力型的大吃大喝，會讓你一夜充氣成胖小子喔。
．幸運色：葡萄子
．幸運數字：10
．幸運場所：電影院（容易有浪漫的邂逅）

♒ 水瓶座
．工作：腦袋跟身體要有辦法共事，想到就要馬上做，先做自己有把握的，否則本週會被主管追著跑。
．愛情：明明內心是個小太陽，那本週就不要裝酷，你的暖會讓你的感情開花結果。
．財運：投資有靈感，但不能憑直覺，容易在專業領域有大進帳。
．健康：注意頭痛的問題
．幸運色：草地綠
．幸運數字：7
．幸運場所：花園（有植物的地方會提升你的幸運值）


♓ 雙魚座
．工作：很多眼睛盯著你會讓你壓力很大，但這種壓力卻讓你大破大立，扛得住的準備升官加薪。
．愛情：感性加倍，容易暈船暈成鐵達尼號。那個暈船藥準備好，不該上的船就別上了。
．財運：同情心不要太氾濫，容易因為同情心破財
健康：多運動，多曬太陽會讓你整個人沒那麼虛
．幸運色：藍金色
．幸運數字：8
．幸運場所：遊樂園（放鬆的你露出孩子般笑容，會讓你偷走很多人的心）

☆民俗說法僅供參考☆

YouTube：點這裡
臉書：點這裡
IG：點這裡
apple podcast：點這裡
KKBOX：點這裡
threads：點這裡

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中