跟羽球一哥巧遇打球？周天成「送每人球拍」暖舉曝

〔記者林欣穎／台北報導〕台灣羽球選手周天成日前擔任公視節目《誰來晚餐16》來賓，飛往馬祖拜訪一個對羽球充滿熱情的家庭，周天成一抵達馬祖，便迫不及待前往受訪家庭的運動場地，想以一場球賽與家庭成員來場「巧遇式」的驚喜見面。他笑說：「很期待可以跟他們聊聊人生、聊聊小朋友的目標，分享一些自身經驗當參考。」

周天成驚喜現身球場，與受訪家庭進行友誼賽。（公視提供）

受訪家庭中的小朋友俊廷，因為2020年在馬祖見過來當地做羽球交流的周天成，自此燃起對羽球的熱愛，甚至決定轉學到台北周天成的國小母校學習羽球。得知自己間接啟蒙了這位小學弟，周天成十分感動表示：「這裡（馬祖）資源有限，你還願意那麼努力，真的很用心。」

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身為一個運動員，周天成深知飲食習慣對身體健康的重要性，他鼓勵俊廷學習從小養成飲食的紀律，分享自己從小父母就會幫忙注意他的飲食，鮮少吃炸物、飲料等，長久下來對體能都會有隱性的影響。

周天成分享運動家最重要的是心態。（公視提供）

周天成提到自己年輕時，獲得全國冠軍的殊榮，自我感覺很良好，覺得自己是台灣最厲害的，但沒想到出國比賽後，遇到的對手也是該國家的全國冠軍，所以就踢到鐵板了。從此之後周天成便懂得要謙虛，他了解原來還有很多是他需要學習的，因為：「每個人都是我的教練。」

節目最後，周天成送給這個家庭每人一支羽球拍，作為這場因夢想而相聚的特別見面禮。他語重心長地說：「希望他們能記得自己為什麼而打球，品格與態度，會帶領他們走得更遠。」

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