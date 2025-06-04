蔡燦得加入本土八點檔3個月就掰了 認了：早知道會有這步

蔡燦得（右）在《好運來》和傅子純演母子。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕蔡燦得加入民視《好運來》3個月，近日「悲劇退場」，她劇中飾演的暖媽「靜怡」，在兒子婚禮重頭戲中意外倒地身亡，震驚全場，也讓劇迷淚崩，不捨高喊：「不能沒有靜怡媽媽！」蔡燦得感性表示：「雖然本來就知道這個角色會走到這一步，畢竟八點檔總要有大事件推進劇情，但真的拍到那天，心裡還是忍不住想我真的要走了嗎？」

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她也透露拍攝婚禮場景壓力山大，除了情緒戲爆量，更要用台語激烈對戲，「那天靜怡要知道很多真相，幾乎每一場都要跟人吵架，要用台語吵真的超累，但還好大家都很幫忙，我們彼此撐過來了。」

蔡燦得《好運來》劇中意外倒地身亡。（民視提供）

面對「靜怡」的離場，蔡燦得也分享拍戲這3個月的感想：「雖然台語讓我每天都很緊張，但劇組對我真的非常好，每次拍戲都很開心。觀眾也對我超好，還會私訊我，誇我台語進步神速，真的很感謝大家給我這麼多鼓勵！」

蔡燦得（左）跟王燦（右）、徐千京開心在《好運來》休息室擺拍告別。（民視提供）

將回歸舞台劇，演出《一個公務員的意外死亡》、《西門町一番地》的她不忘邀請粉絲未來見面：「雖然戲裡靜怡走了，但如果大家還想念我，歡迎來看我7月跟9月的舞台劇，其中一齣也會講台語喔，如果想念蔡式台語，記得來劇場找我，期待與大家再相見！」

劇中與她演母子的傅子純與徐千京，在拍攝媽媽驟逝的情節時也淚崩不已。

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