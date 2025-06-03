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娛樂 電視

休但幾勒！本土劇婚禮又辦不成+1 《好運來》神秘角色領便當

〔記者蕭方綺／台北報導〕本土八點檔每回婚禮都會殺出程咬金大喊「休但幾勒（等一下的台語）」，讓婚禮辦不下去的灑狗血橋段成了本土劇的標配。傅子純在民視八點檔《好運來》與顏曉筠舉行婚禮，就在眾人滿心祝福時，林筳諭衝到婚禮現場高喊「等一下」，將掀起一場暴風，除了3人愛情修羅場的激戰，劇中還藏有驚人爆點，原本浪漫的婚禮竟成死亡現場，一名角色神秘「領便當」，成為劇迷揣測焦點，也為後續劇情埋下重磅伏筆。

顏曉筠（左）跟傅子純在《好運來》的婚禮似乎有變卦。（民視提供）顏曉筠（左）跟傅子純在《好運來》的婚禮似乎有變卦。（民視提供）

為了拍這場婚禮戲，傅子純直呼幾乎是「情緒地獄等級」，他表示角色太壓抑，「那天拍攝真的像心臟被攥著，明明是婚禮卻一點也不快樂，要壓住眼淚又要硬撐著笑，很虐觀眾也虐自己。」

顏曉筠（左）、林筳諭在《好運來》成情敵，都愛著傅子純。（民視提供）顏曉筠（左）、林筳諭在《好運來》成情敵，都愛著傅子純。（民視提供）

身為「新娘」的顏曉筠坦言這段三角戀情讓角色備感壓力，「芸菲（角色名字）一直很努力去愛、去配合，卻發現自己只是棋子之一，那種被犧牲的心情我演到人格分裂。」她特別感謝觀眾對角色的同情與理解，指出「這場婚禮不是happy ending，但是真實得讓人心疼」。

顏曉筠演出《好運來》三角戀情走心又走腦。（民視提供）顏曉筠演出《好運來》三角戀情走心又走腦。（民視提供）

至於在關鍵時刻「殺出程咬金」的林筳諭笑說這場戲讓她「從天而降」，「我會在婚禮現場喊『等一下』，因為角色是勇敢的女人，她愛得坦率，說出來就不怕全世界知道。」她感性表示這角色給她很多力量，能看到「勇敢追愛」的價值。

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