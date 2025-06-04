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金曲獎最大黑馬是她 「怪女子」李竺芯交鋒詹雅雯互動曝光

李竺芯手拿舍利子。（記者陳奕全攝）李竺芯手拿舍利子。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌手李竺芯是本屆金曲獎的最大黑馬，她以專輯《Suí 水》風光入圍台語歌后、最佳台語專輯和年度歌曲共6項大獎，11歲就出道的她，終於完成了一張「做自己」專輯，今天受訪忍不住笑說：「我是一個怪女子，結果遇到一個更奇怪的老闆。」感謝老闆鍾興民的支持與鼓勵。

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被問到最想要拿哪一座獎？李竺芯透露，覺得若是拿到年度歌曲會非常開心，認為入圍的歌曲《Suí 水》誕生過程非常特別，「那天我跟鍾興民老師一邊煮菜一邊『喇低賽』，聊一聊就寫出來了。」

李竺芯金曲獎入圍6項大獎。（記者陳奕全攝）李竺芯金曲獎入圍6項大獎。（記者陳奕全攝）

李竺芯談到，當初得知這首歌入圍就忍不住哭了，若能得到這個獎會是很大的鼓勵，「以前以為很努力就可以得到什麼，沒想到是要放鬆做自己，為我建構了一個很大的安全範圍。」

李竺芯手拿舍利子。（記者陳奕全攝）李竺芯手拿舍利子。（記者陳奕全攝）

至於備受關注的台語歌后獎項，李竺芯坦言，當然也有期待，而對手包括詹雅雯、蔡秋鳳、林美秀與王彙築在內，提到前輩詹雅雯有到她的社群留言鼓勵，兩人還相約之後要喝咖啡。

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