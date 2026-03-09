確定了！五月天生日將「離開台灣」 慶生地點公布幾家歡樂幾家愁

五月天宣布今年3／29成軍日將在香港開唱。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕3月29日是台灣天團五月天的成軍日，每年這一天，歌迷都期待與團員一起慶生，由於之前始終沒有確定今年329這天五月天會在哪個城市度過，因此今（9日）晚正式公布消息後，歌迷果真是幾家歡樂幾家愁。

以近幾年來說，2024年的3月29日，五月天是在高雄世運主場館開唱，另外去年的329，五月天則在美國拉斯維加斯Allegiant Stadium舉辦生日場演唱會，今年的成軍日當天，則會在香港啟德主場館舉辦生日場的「回到那一天」演唱會。

原本五月天香港巡演是從3月24日起跑，唱到3月28日，當時不少歌迷覺得好奇，3月29日五月天的生日當天，究竟是有可能在香港加場演出？或是有其他安排？這答案直到今晚才揭曉，雖然最後確定是在香港啟德主場館開唱，卻又不算「加場」，因為香港場次將原定的3月24日首場取消，變成3月25才是首場，最後變成唱25、27、28、29，場次同樣維持在4場。

今晚相信音樂和特高娛樂同時在社群發布消息：「為確保所有場次的演出均以最佳的狀態呈現，並讓每個場次的歌迷均能圓滿地享受到生日限定的重要時刻；團隊經審慎評估後，原定於3月24日舉行的場次將會取消，主辦方將會為已購買3月24日場次的觀眾辦理退票安排，各售票平台將自行啟動退票程序，用戶無需申請退款或進行任何操作。票款及相關顧客服務費、郵遞費用（如適用），將全數原路退回至用戶購買門票的付款帳戶。」另外3月29日場次門票則預計3月11日中午12點開賣。

雖然最後確定五月天將在香港過生日，但因無預警取消3月24日場次，引發不少原搶到首場門票粉絲不滿，因為很多人已先預訂飯店或機票，也有人擔心未必有機會搶到3／29場次門票，因此留言區出現許多抱怨聲浪。也有很多粉絲請願原本買到3／24場次的票，希望可以優先換成3／29的票。不少台灣粉絲也同樣感到遺憾，3／29五月天沒法留在台灣和歌迷共度。

