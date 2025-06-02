陳傑憲出手了！金曲黑馬李竺芯收到「超有意義」生日大禮

李竺芯風光入圍金曲後返鄉演出。（統一7-ELEVEN獅提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台語創作歌手李竺芯本屆金曲獎風光入圍六項大獎，昨日受邀於統一獅《府城巷弄》主題日壓軸獻唱，這也是她入圍金曲獎後首次回到家鄉台南演出，當天演唱《足芳足芳》、《拌拌咧》、《巷仔内的台南》，唱出府城的深情與韌性，讓現場球迷不只感受到棒球的熱血，也深刻體會到台南人骨子裡的溫暖與力量。

李竺芯以《Suí 水》入圍金曲獎年度專輯、年度歌曲、最佳台語專輯、最佳台語女歌手、最佳作詞人，以及與鍾興民共同入圍的最佳專輯製作人獎。來自台南的她，自小在府城長大，《巷仔内的台南》唱出她對家鄉的觀察與感情：「最美的風景都藏在巷子裡，鹹鹹的料理裡也有甜甜的故事。」這段話也呼應了統一獅5/30至6/1舉辦的主題日《府城巷弄》，強調台南在地文化、庶民美食與人情風味，特別邀請李竺芯於活動壓軸賽後演唱。

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李竺芯風光入圍金曲後返鄉演出。（統一7-ELEVEN獅提供）

昨日李竺芯也演唱聽起來像法文的台語歌《足芳足芳》、代表堅定與自由精神的《拌拌咧》，她感性分享：「小時候跌倒，媽媽總說『沒關係，拌拌咧再站起來就好』，長大後，這句話一直陪著我走自己的路。」她也鼓勵現場所有人，不論人生或球場上的勝敗，都要學會「拌拌咧」站起來，再次出發。

而她昨天親自在現場感受到球迷的集體應援跟球星們的身心耐力，感覺很神奇、好厲害，甚至是這次的演出時聽到外野的朋友大喊「足Suí」，這麼遠都還聽得到，笑說真是見識到球迷的丹田力，也讓自己更有力量。

陳傑憲祝福李竺芯闖金曲順利。（統一7-ELEVEN獅提供）

統一獅特別準備了一件專屬球衣，背號「17」象徵她6月17日生日。李竺芯表示演唱的這天是6月1日也是自己人生中第一次唱進棒球場，身上穿的這件球衣也是今年生日月收到的第一個生日禮物，一切都特別有意義。

台灣隊長、統一獅隊長陳傑憲也特別於賽前與李竺芯合照，並祝福李竺芯金曲能像12強比賽一樣次次過關斬將贏得勝利，昨日比賽統一獅以5比0勝出，隊長也擊出關鍵性安打，李竺芯在現場看比賽尖叫連連替所有選手加油，喊到都笑說忘了賽後還要演唱了。

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