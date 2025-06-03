八點檔女星愛女發燒…怒罵醫院急診室「亂七八糟」遭炎上 遭嗆後發聲

〔記者蕭方綺／台北報導〕八點檔女星文汶與演員吳皓昇育有一女。近日文汶帶發燒的女兒前往急診就醫，卻在社群平台發文痛批：「真的是……不敢恭維的看診態度。這家醫院我們能不去就不去！整個急診室亂七八糟的慌亂！」文章一出隨即引發熱議，部分網友批評她「打擊護理士氣」，但也有人表示對她的遭遇感同身受。

文汶（右）、吳皓昇夫妻有一個寶貝女兒。（民視提供）

文汶所指的是三峽恩主公醫院，她在5月29日發文透露，女兒因被爸爸傳染病毒而發高燒至39度多，前往該院急診求診，卻覺得現場醫療品質管理不佳，「從醫師到護理師品質管理有夠糟糕。只能說盡量不要生病！把身體顧好要緊！」她甚至寫道：「我自己來醫好比較快」，引發部分網友痛批「身在福中不知福」，認為她不了解台灣醫療體系的辛勞與高壓。

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面對爭議延燒，文汶昨發表聲明澄清立場，表示並非針對任何特定醫護人員，也並非否定整體醫療體系。她強調：「我非常尊重台灣醫護人員的專業素養，也深知他們在高壓工作環境中的付出與辛勞，特別是護理人員，他們是守護生命不可或缺的重要角色。」

她解釋，發文並非出於情緒性的抱怨或對特定人員的公審，而是希望讓社會看見作為一位母親，當下在醫療現場的焦慮與無助，「若能多一些『人本關懷』、多一點『同理患者』、多一份『視病如親』的心念，就醫經驗會完全不同。」

文汶這則貼文引來超過600則網友留言討論。（翻攝自臉書）

文汶也肯定恩主公醫院在三峽重大車禍事件中的快速動員與應變能力，「我對這些醫護英雄，充滿感謝。」她並宣布，為表達對醫護體系的支持與善意，將捐出自家保養品產品100份。

最後，她表示：「我理解這個社會需要更多對話，而非對立；更多傾聽，而非指責。所以我說的話，沒有情緒，只有誠意。如果這份分享能引起社會對醫療環境的更多關注，那我願意承擔所有討論帶來的壓力。我相信，當我們願意真誠說出觀察、提出不足，就是在為改變努力。」

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