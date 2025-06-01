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回擊E神哏》台東人沒在怕！就問「陳奕迅你何時來？」

雖然是冬天在海邊演唱，且觀眾要穿泳裝，但不少人歡迎。（擷取自陳奕迅 Fear and Dreams World Tour 世界巡迴演唱會 Official Page）雖然是冬天在海邊演唱，且觀眾要穿泳裝，但不少人歡迎。（擷取自陳奕迅 Fear and Dreams World Tour 世界巡迴演唱會 Official Page）

〔記者劉人瑋／台東報導〕日前歌手陳奕迅在「Fear and Dreams World Tour 世界巡迴演唱會 Official Page」被歌迷邀請到台北大巨蛋開演唱會，他便開始點名各縣市歌迷，突然說起台東時表示，本來想到台東海邊開演唱會，「本來想去的，但在冬天，而且大家要穿泳衣」引起眾人哄然大笑。台東縣長饒慶鈴截圖po在臉書後，從副縣長王志輝到局處長都在敲碗，而且台東人在海邊淋雨近來已有例子，就問陳奕迅何時來。

陳奕迅詢問有沒有來自台東的朋友。（擷取自陳奕迅 Fear and Dreams World Tour 世界巡迴演唱會 Official Page）陳奕迅詢問有沒有來自台東的朋友。（擷取自陳奕迅 Fear and Dreams World Tour 世界巡迴演唱會 Official Page）

雖然陳奕迅看來像是在點名各地歌迷後說的玩笑，但一來饒慶鈴已截圖，二來許多地方民代與縣府官員都十分認真。首先「敲碗」的就是王志輝，只是當有民眾問饒「真的能請到陳奕迅嗎？」，饒卻回應「請注意E神建議穿著的部分，擔心入場之門檻太高」。

陳奕迅自稱本來想去台東開演唱會。（擷取自陳奕迅 Fear and Dreams World Tour 世界巡迴演唱會 Official Page）陳奕迅自稱本來想去台東開演唱會。（擷取自陳奕迅 Fear and Dreams World Tour 世界巡迴演唱會 Official Page）

雖說縣長強調陳奕迅的演唱會門檻，但馬上就有人回答「誰怕誰啊？我們都可以在海邊傾盆大雨下聽美秀集團和蔡健雅了」。這是日前縣府在杉原灣與行的「2025東浪嘉年華」演唱會，當時歌手魏如萱唱到〈我在紐約打電話給你〉時，她遞出麥克風要台下粉絲接唱歌詞「哭到紐約下大雨」，驟然暴雨狂下，明顯就是現場魏如萱和觀眾「嘴巴開過光」，逗得所有人大笑，但即使如此仍是大批民眾穿著雨衣聽歌。

陳奕迅自稱本來想去台東開演唱會。（擷取自陳奕迅 Fear and Dreams World Tour 世界巡迴演唱會 Official Page）陳奕迅自稱本來想去台東開演唱會。（擷取自陳奕迅 Fear and Dreams World Tour 世界巡迴演唱會 Official Page）

再者，台東在冬天本來就在東河鄉金樽漁港常辦衝浪活動已有數年，東河鄉公所秘書葉啟煒說，冬天的台東很適合，有衝浪、比基尼，「現在就缺陳奕迅了！」

引起全場騷動。（擷取自陳奕迅 Fear and Dreams World Tour 世界巡迴演唱會 Official Page）引起全場騷動。（擷取自陳奕迅 Fear and Dreams World Tour 世界巡迴演唱會 Official Page）

雖然是冬天在海邊演唱，且觀眾要穿泳裝，但不少人歡迎。（擷取自陳奕迅 Fear and Dreams World Tour 世界巡迴演唱會 Official Page）雖然是冬天在海邊演唱，且觀眾要穿泳裝，但不少人歡迎。（擷取自陳奕迅 Fear and Dreams World Tour 世界巡迴演唱會 Official Page）

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