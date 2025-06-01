回擊E神哏》台東人沒在怕！就問「陳奕迅你何時來？」

雖然是冬天在海邊演唱，且觀眾要穿泳裝，但不少人歡迎。（擷取自陳奕迅 Fear and Dreams World Tour 世界巡迴演唱會 Official Page）

〔記者劉人瑋／台東報導〕日前歌手陳奕迅在「Fear and Dreams World Tour 世界巡迴演唱會 Official Page」被歌迷邀請到台北大巨蛋開演唱會，他便開始點名各縣市歌迷，突然說起台東時表示，本來想到台東海邊開演唱會，「本來想去的，但在冬天，而且大家要穿泳衣」引起眾人哄然大笑。台東縣長饒慶鈴截圖po在臉書後，從副縣長王志輝到局處長都在敲碗，而且台東人在海邊淋雨近來已有例子，就問陳奕迅何時來。

陳奕迅詢問有沒有來自台東的朋友。（擷取自陳奕迅 Fear and Dreams World Tour 世界巡迴演唱會 Official Page）

雖然陳奕迅看來像是在點名各地歌迷後說的玩笑，但一來饒慶鈴已截圖，二來許多地方民代與縣府官員都十分認真。首先「敲碗」的就是王志輝，只是當有民眾問饒「真的能請到陳奕迅嗎？」，饒卻回應「請注意E神建議穿著的部分，擔心入場之門檻太高」。

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陳奕迅自稱本來想去台東開演唱會。（擷取自陳奕迅 Fear and Dreams World Tour 世界巡迴演唱會 Official Page）

雖說縣長強調陳奕迅的演唱會門檻，但馬上就有人回答「誰怕誰啊？我們都可以在海邊傾盆大雨下聽美秀集團和蔡健雅了」。這是日前縣府在杉原灣與行的「2025東浪嘉年華」演唱會，當時歌手魏如萱唱到〈我在紐約打電話給你〉時，她遞出麥克風要台下粉絲接唱歌詞「哭到紐約下大雨」，驟然暴雨狂下，明顯就是現場魏如萱和觀眾「嘴巴開過光」，逗得所有人大笑，但即使如此仍是大批民眾穿著雨衣聽歌。

陳奕迅自稱本來想去台東開演唱會。（擷取自陳奕迅 Fear and Dreams World Tour 世界巡迴演唱會 Official Page）

再者，台東在冬天本來就在東河鄉金樽漁港常辦衝浪活動已有數年，東河鄉公所秘書葉啟煒說，冬天的台東很適合，有衝浪、比基尼，「現在就缺陳奕迅了！」

引起全場騷動。（擷取自陳奕迅 Fear and Dreams World Tour 世界巡迴演唱會 Official Page）

雖然是冬天在海邊演唱，且觀眾要穿泳裝，但不少人歡迎。（擷取自陳奕迅 Fear and Dreams World Tour 世界巡迴演唱會 Official Page）

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