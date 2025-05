MONSTA X飆汗噴發男人味 Mark回家鄉：我會把GOT7帶來

MONSTA X的SHOWNU(右)、HYUNGWON開心與高雄的粉絲打招呼。(讀者提供)

〔記者廖俐惠/高雄報導〕韓團MONSTA X小分隊、GOT7的Mark今天(31日)在高雄世運主場館參加「2025 ALL LOUD KT POP」,HYUNGWON、SHOWNU展現輕熟男的魅力,台裔美籍的成員Mark則是以全中文與粉絲對話,大喊「高雄我愛你們」,更帶來9首歌曲,嗨翻全場。

MONSTA X暌違6年以SHOWNU X HYUNGWON形式來台。(讀者提供)

MONSTA X暌違6年以SHOWNU X HYUNGWON雙人小分隊姿態來台開唱,帥氣登場的兩人展現狂野輕熟男魅力,除了帶來 2023年迷你專輯《The Unseen》中的《Love me a little》、《Love Theraphy》、《Slow Dance》及《Play Me》。兩人還重新演繹 MONSTA X的招牌歌《 WHO D U LOVE》及《Wildfire》,現場掀起滿滿回憶殺。SHOWNU唱到一半,麥克風突然故障,還搞笑對粉絲說,「麥克風死掉了」,HYUNGWON腦筋動很快,笑說,「都是高雄太熱情啦」。

MONSTA X的SHOWNU(右)耳麥突然故障,HYUNGWON笑說,是因為粉絲太過熱情。(讀者提供)

HYUNGWON以中文大讚「你們非常漂亮」,表示這是他們第一次來到高雄,「早知道就應該早點來,但也有不能來的理由,我在兩周前終於正式退伍了。」他表示,因為這是暌違已久的表演,覺得有點壓力,不過想著粉絲就非常開心的練習了,「感謝等待我很久的粉絲,這次能夠看到粉絲的臉蛋真的非常開心。」被問到7月完整體的演出,SHOWNU預告目前正在準備各種歌曲,請大家敬請期待。池昌旭也表示,公司員工也有MONSTA X的粉絲,他們也會非常期待。

GOT7的Mark段宜恩脫掉西裝外套,露出手臂。(讀者提供)

GOT7的「Mark」段宜恩壓軸登場,他為了回饋台粉熱烈支持,一口氣帶來9首勁歌表演,包括這兩年發行的《Change Up》、《Everyone Else Fades》、《Night Still Young》、《Carry Me Out》、《My Name》、《IMYSM Remix》等等,還特別送上這兩天才剛熱騰騰發行的新歌《High As You》。除此之外,Mark還獻唱《OMW》及《Hard Carry》,嗨翻全場。

GOT7的Mark段宜恩首登高雄開唱。(讀者提供)

Mark表示:「這是我第一次在高雄,很高興見到大家,我也很開心見到你們,這是我第一次的solo festival,所以有點緊張…」不過聽聞台下粉絲給予鼓勵,Mark也表示,「好我不會緊張,我會努力的」。他也推薦新歌《High As You》,「你們覺得舞台好看的話,可以回家多聽這首歌。」他最後承諾,會把GOT7帶回來。

