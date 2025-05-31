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MONSTA X飆汗噴發男人味 Mark回家鄉：我會把GOT7帶來

MONSTA X的SHOWNU（右）、HYUNGWON開心與高雄的粉絲打招呼。（讀者提供）MONSTA X的SHOWNU（右）、HYUNGWON開心與高雄的粉絲打招呼。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕韓團MONSTA X小分隊、GOT7的Mark今天（31日）在高雄世運主場館參加「2025 ALL LOUD KT POP」，HYUNGWON、SHOWNU展現輕熟男的魅力，台裔美籍的成員Mark則是以全中文與粉絲對話，大喊「高雄我愛你們」，更帶來9首歌曲，嗨翻全場。

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MONSTA X暌違6年以SHOWNU X HYUNGWON形式來台。（讀者提供）MONSTA X暌違6年以SHOWNU X HYUNGWON形式來台。（讀者提供）

MONSTA X暌違6年以SHOWNU X HYUNGWON雙人小分隊姿態來台開唱，帥氣登場的兩人展現狂野輕熟男魅力，除了帶來 2023年迷你專輯《The Unseen》中的《Love me a little》、《Love Theraphy》、《Slow Dance》及《Play Me》。兩人還重新演繹 MONSTA X的招牌歌《 WHO D U LOVE》及《Wildfire》，現場掀起滿滿回憶殺。SHOWNU唱到一半，麥克風突然故障，還搞笑對粉絲說「麥克風死掉了」，HYUNGWON腦筋動很快，笑說「都是高雄太熱情啦」。

MONSTA X的SHOWNU（右）耳麥突然故障，HYUNGWON笑說，是因為粉絲太過熱情。（讀者提供）MONSTA X的SHOWNU（右）耳麥突然故障，HYUNGWON笑說，是因為粉絲太過熱情。（讀者提供）

HYUNGWON以中文大讚「你們非常漂亮」，表示這是他們第一次來到高雄，「早知道就應該早點來，但也有不能來的理由，我在兩周前終於正式退伍了。」他表示因為這是暌違已久的表演，覺得有點壓力，不過想著粉絲就非常開心的練習了，「感謝等待我很久的粉絲，這次能夠看到粉絲的臉蛋真的非常開心。」被問到7月完整體的演出，SHOWNU預告目前正在準備各種歌曲，請大家敬請期待。池昌旭也表示，公司員工也有MONSTA X的粉絲，他們也會非常期待。

GOT7的Mark段宜恩脫掉西裝外套，露出手臂。（讀者提供）GOT7的Mark段宜恩脫掉西裝外套，露出手臂。（讀者提供）

GOT7的「Mark」段宜恩壓軸登場，他為了回饋台粉熱烈支持，一口氣帶來9首勁歌表演，包括這兩年發行的《Change Up》、《Everyone Else Fades》、《Night Still Young》、《Carry Me Out》、《My Name》、《IMYSM Remix》等等，還特別送上這兩天才剛熱騰騰發行的新歌《High As You》。除此之外，Mark還獻唱《OMW》及《Hard Carry》，嗨翻全場。

GOT7的Mark段宜恩首登高雄開唱。（讀者提供）GOT7的Mark段宜恩首登高雄開唱。（讀者提供）

Mark表示：「這是我第一次在高雄，很高興見到大家，我也很開心見到你們，這是我第一次的solo festival，所以有點緊張…」不過聽聞台下粉絲給予鼓勵，Mark也表示「好我不會緊張，我會努力的」。他也推薦新歌《High As You》，「你們覺得舞台好看的話，可以回家多聽這首歌。」他最後承諾，會把GOT7帶回來。

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