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娛樂 最新消息

章昊、Ricky缺席 ZEROBASEONE喊話粉絲：請填滿我們空缺

ZEROBASEONE賣力獻唱。（讀者提供）ZEROBASEONE賣力獻唱。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕人氣男團ZEROBASEONE（ZB1）的兩位中國籍成員章昊、Ricky因健康因素未能參加今天（31日）在高雄舉行的「2025 ALL LOUD KT POP」，連成員韓維辰都身體不適，朴乾旭表示：「雖然我們沒有9個人到場，但是空位請大家填滿！」果然粉絲尖叫聲連連，為他們加油打氣。

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ZEROBASEONE雖然無法以完整體登台，不過喊話粉絲，「希望由你們填補空缺」。（讀者提供）ZEROBASEONE雖然無法以完整體登台，不過喊話粉絲，「希望由你們填補空缺」。（讀者提供）

ZEROBASEONE演唱了今年發行的兩首新歌《Devil Game》及《Doctor! Doctor!》，他們一一自我介紹，隊長成韓彬超級可愛，用中文大喊「我是彬彬」，成員韓維辰則表示：「去年以Golden Wave第一次來高雄，對大家熱情的應援印象深刻，所以一直很想再回來，謝謝你們等我們。」不過韓維辰傳出在開演前身體不適，連彩排都沒參加，在演出上他也賣力獻唱，看得出他相當敬業。

ZEROBASEONE韓維辰在演出前身體不適，不過仍盡力演出。（讀者提供）ZEROBASEONE韓維辰在演出前身體不適，不過仍盡力演出。（讀者提供）

ZEROBASEONE（ZB1）在後台受訪，隊長成韓彬（右三）強調，成員正在努力恢復中。（記者廖俐惠攝）ZEROBASEONE（ZB1）在後台受訪，隊長成韓彬（右三）強調，成員正在努力恢復中。（記者廖俐惠攝）

石友鉉在5月28日過完生日，他在今晚活動中分享：「前兩天5月28日的時候我們有工作，但成員私底下唱生日快樂歌給我聽。」台下粉絲也紛紛祝他生日快。朴乾旭則特別向現場觀眾表示：「雖然我們沒有九人到場，但由大家填滿空位，真的很感謝。」在演出前的訪問，成韓彬受訪表示，「為了以後可以更加健康的活動，正在努力恢復中，我們會為了等待已久的粉絲，帶來更加帥氣的舞台，也會用全部的努力跟精力，以及活用舞台動線，跟粉絲有更多的互動。」

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