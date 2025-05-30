香港影視一姐風波再起 《浪姐6》掀鄧萃雯、黎姿不合

鄧萃雯（左）與黎姿在2004年爭奪戲劇類后座，最後獎落黎姿。（本報合成圖，翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕59歲香港女星鄧萃雯近期參加中國綜藝節目《乘風2025》（浪姐6）話題不斷，再度掀起過去在夯劇《金枝慾孽》她與黎姿爭戲劇一姐的往事。

當初港劇《金枝慾孽》收視長紅，甚至被稱為「宮鬥劇始祖」，演出的4位女星：張可頤、佘詩曼、黎姿、鄧萃雯也成為眾所矚目的焦點。當初鄧萃雯在戲中飾演貴妃「如玥」一角聲名大噪，但她卻在接受媒體採訪時說自己不喜歡拍宮鬥劇，覺得在戲裡不開心，更坦白：只要看到播出內心就覺得無比沉悶，也一度說過不再接演宮鬥劇。

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鄧萃雯參加《浪姐6》唱跳部分消耗大量體力。（翻攝自微博）

另外2004年《萬千星輝頒獎典禮》當中傳出鄧萃雯與黎姿爭奪后座失利，導致兩人不合，讓許多人又想起鄧萃雯曾經講過「拒演宮鬥劇」，猜測難不成是在《金枝慾孽》當中與黎姿勾心鬥角、尖酸刻薄的場面都不是演出來，而是暗吐心聲。且當年她與黎姿同時入圍《萬千星輝頒獎典禮》女主角獎項，觀眾看好鄧萃雯，沒想到卻敗給同劇飾演「玉瑩小主」的黎姿，讓兩人不合傳聞甚囂塵上。

鄧萃雯（左）當年在夯劇《金枝慾孽》飾演貴妃「如玥」展盡尖酸刻薄個性。（翻攝自臉書）

奪后失敗的鄧萃雯後來雖然於2009年憑著《巾幗梟雄》、《巾幗梟雄之義海豪情》連續兩次獲得香港演藝圈肯定，但她卻毅然決然將事業重心移往中國，讓外界更肯定鄧萃雯是因為輸給黎姿而耿耿於懷。

在《浪姐6》當中鄧萃雯又唱又跳，被觀眾說「體力透支」，還曾被拍到在車廂內休息時直接爆睡，成為話題。之後與侯佩岑組隊表演也引發討論，不過演戲畢竟是鄧萃雯的長項，自然更為顯眼。

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