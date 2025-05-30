徐乃麟遭過肩摔五官扭曲！林莎與男星「窒息式」吃西瓜 脖子驚現紅痕

卞慶華、林莎上演「窒息式」吃西瓜脖子勒出紅痕。（東森綜合台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟領軍攜手張文綺、林莎主持體能實境綜藝節目《全村的希望》，最新一集他們帶隊藝能界體能強手，阿本、徐新洋、無尊、卞慶華、肯納、檸檬、凱蒂、秀秀子，抵達台東對戰在地原住民高手。

在地高手是原住民柔道亞運國手林徐琬筑，出場就毫不留情地將徐乃麟過肩摔，徐乃麟被摔得苦不堪言，痛到五官扭曲大喊「完全沒給我心理準備」，隨即拱出無尊也要體驗被摔得感覺，無尊被摔後痛苦臥倒在地直喊：「好痛！」

請繼續往下閱讀...

徐乃麟遭亞運國手林徐琬筑過肩摔畫面曝光。（東森綜合台提供）

節目大玩人體拔河吃完西瓜取勝，其中啦啦隊女神凱蒂為了獲勝，奮力啃咬西瓜，卻不慎咬傷徐新洋的手指，徐新洋痛得大叫，直呼：「還以為手指頭斷掉，好像被喪屍咬到一樣！」，徐乃麟大讚「很有運動家精神，很拼命很棒」，除了激烈的競賽，節目中也充滿「粉紅泡泡」，卞慶華和林莎組隊吃西瓜，兩人奮力向前衝，脖子甚至勒出紅痕，所幸現場皆備有救護車，緊急擦藥後並無大礙。此外卞慶華和林莎相依偎吃西瓜，讓徐乃麟羨慕大喊：「我也好想跟林莎一起吃西瓜。」

徐乃麟在吹牛遊戲慘遭原住民強者洗劫，5萬獎金全數輸光。（東森綜合台提供）

徐新洋為了在益智遊戲中勝出，竟不惜背叛盟友，耍盡心機，最終成功奪勝，讓一旁的張文綺忍不住說：「果然是乃哥的兒子，簡直一模一樣。」徐乃麟也笑說「好賊啊！」不僅如此，向來以「賭神」自居的徐乃麟，在本集中也踢到鐵板，在吹牛遊戲，慘遭原住民強者洗劫，5萬獎金全數輸光。此外張文綺在本集也火力全開，與柔道選手正面對決，不僅扛起80公斤的輪胎，還與對方硬碰硬，絲毫不畏懼，在首集張文綺也與女大學生水上博擊，變換多種戰鬥姿勢，令徐乃麟讚嘆「根本女戰神」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法