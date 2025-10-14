自由電子報
娛樂 音樂

宇宙人躲黑歷史最怕《太空警察》緊身衣小玉喊「天不從人願」最怕吃到三寶飯

〔記者陳慧玲／台北報導〕宇宙人12月20日將再次登上小巨蛋舉辦「vivo x 宇宙人 α：回到未來1986台北小巨蛋演唱會」，主唱小玉今（14日）充滿信心說：「嘉賓不錯喔！」之前宇宙人在《太空警察》MV中曾穿緊身衣，不少歌迷希望看他們復刻重現，但小玉堅決說：「不可能看到，天不從人願。」貝斯手方Q則笑說，如果加場就會考慮穿。

宇宙人Ｘ詹記「PAST電話亭秘密基地」打卡「辣」點，今天正式啟動。（記者陳奕全攝）宇宙人Ｘ詹記「PAST電話亭秘密基地」打卡「辣」點，今天正式啟動。（記者陳奕全攝）

宇宙人Ｘ詹記「PAST電話亭秘密基地」打卡「辣」點，今天正式啟動，讓民眾可以打卡，和宇宙人一起「回到過去」。這次宇宙人小巨蛋演唱會的主視覺以「電話亭」為象徵，串聯過去、現在與未來。

宇宙人不願復刻緊身衣，忙推：不可能。（記者陳奕全攝）宇宙人不願復刻緊身衣，忙推：不可能。（記者陳奕全攝）

籌備演唱會要費時費心力，吉他手阿奎身為二寶爸，談到如何分配時間，他說例如弄妝髮他會先弄，等待另兩位團員時，他就用零碎時間去買自己的東西，另外晚上睡眠時間9點就要陪小孩入睡，媒體笑說這樣他比蔡依林還早半小時入睡，問他有覺得起床後自己帥一點嗎？他則說：「好像比較瘦一點。」因為他半夜12點又要起來餵奶，又睡不著了，直呼睡眠不夠。

宇宙人籌備演唱會要費時費心力。（記者陳奕全攝）宇宙人籌備演唱會要費時費心力。（記者陳奕全攝）

宇宙人被問到，會不會在演唱會上宣布好消息，例如阿奎宣布老婆又有了？阿奎則說：「兩個很剛剛好，滿足了！」小玉則開玩笑說：「如果便當是三寶飯，就是暗示喔！」宇宙人演唱會門票10月18日在拓元售票系統開賣。

