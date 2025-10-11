米倉涼子驚傳涉毒！警突襲搜出「可疑藥物器具」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕大門未知子失敗了？以《派遣女醫》深受歡迎的日本女星米倉涼子，近期宛如人間蒸發，不但IG停更兩個月，取消部分活動及代言，就連記者都到她家前面蹲，讓不少網友猜測「出事了」。結果答案揭曉，日本媒體報導，原來米倉涼子牽扯上毒品，遭到調查。

米倉涼子驚傳涉毒，遭到調查。（翻攝自IG）

《週刊文春》報導，日本厚生勞動署（相當於台灣衛福部）的關東信越厚生局麻藥取締部，依涉嫌違法麻藥取締法，對米倉涼子進行全面調查。週刊文春從今年6月接獲消息，並緊盯她長達4個月，警方在8月20日突襲米倉涼子位於東京的住處，也就是米倉涼子與阿根廷舞者男友半同居的「愛巢」中，搜出極可能含有違法成分的藥物以及器具。

米倉涼子驚傳涉毒，遭到調查。（歐新社）

在警方搜查兩天後，米倉涼子前往歐洲旅遊兩個禮拜，9月6日已經回到日本，接下來就開始取消一連串活動，包括9月17日在銀座舉行的品牌活動等等，也因此讓外界憂心忡忡，擔心她是否健康出狀況，沒想到卻是涉毒。不過案件目前並不明朗，週刊文春向米倉涼子的經紀公司求證，至截稿前並未獲得任何回應。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

