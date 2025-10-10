酸館長「頭腦簡單」立場偏來偏去！余天重話開炮：難怪被開槍

〔記者林欣穎／台北報導〕網紅「館長」陳之漢日前在直播中喊話「把賴清德狗頭斬下來」引起爭議，進而受到刑事局蒐證，依涉犯煽惑他人犯罪及恐嚇危害安全等罪報請檢察官指揮偵辦。昨晚他又突然上傳一支「專訪禽獸」的57秒短片，內容嘲諷執政黨支持者，也再遭轟。而今（10）日余天久違在媒體前現身受訪，談及館長他直呼對方根本是「塊頭大、頭腦簡單」，更脫口重提館長當年中槍一事：「 難怪被開槍」。

余天（左）過往與館長有不錯的交情。（翻攝自臉書）

館長2020年8月28日遭寶和會槍手劉丞浩近距離開3槍重傷，過去曾在直播上怒喊認為是「民進黨開的槍」，還扯出余天等人嗆「什麼噁心的結構」；余天今特地到場相挺兒子余祥銓跟薔薔搭檔主持的全新節目《大老闆聯盟》記者會，談及館長，余天表示兩人其實有私交，對方人不錯，但有時館長連他都罵，「我覺得這也奇怪，他（立場）偏來偏去，塊頭大，頭腦簡單。」余天越講情緒越激昂，更脫口表示：「有時候做人要實在一點，不要亂講話，難怪被開槍！」

請繼續往下閱讀...

余天已經77歲，如今算是過著含飴弄孫的退休生活，閒暇時間都在追劇，曾任立委的他雖然會關注政治，但他已經不會投入太多心思，也提到這幾年屢傳他烏龍死訊，他再次強調自己身體健康，活得很好。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法