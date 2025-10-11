自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「網友花10萬美金」買到于朦朧虐殺片：已交給美國FBI

評論中國時事的YouTuber李沐陽今在影片提到，有網友留言表示自己花了10萬美金取得暗網的影片。（翻攝自YouTube）評論中國時事的YouTuber李沐陽今在影片提到，有網友留言表示自己花了10萬美金取得暗網的影片。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧上月11日離奇墜樓身亡，許多陰謀論在網路上發酵，事隔至今已1個月，消息仍撲朔迷離，有眾多證據顯示于朦朧是慘遭殺害，而非單純酒後墜樓身亡。評論中國時事的YouTuber李沐陽今在影片提到，有網友留言表示自己花了10萬美金取得暗網的影片，把于朦朧遭殺害的過程全揭露，且該名網友表示他已經把影片交給美國FBI，「所以我們不能再往外傳播，在美國是違法的，因為是證據了。」顯見該事件已傳播國際。 

網友留言表示他已經把影片交給美國FBI。（翻攝自YouTube）網友留言表示他已經把影片交給美國FBI。（翻攝自YouTube）

李沐陽在節目中轉述該名網友留言，指出影片中是眾人殘忍虐殺、玩弄于朦朧跟他的狗「福麗」畫面，網友自稱住在加州，對中國明星沒研究，不認識于朦朧，只知道自己看的影片，「就是他最後被丟下去的，福也是在那被打死的。」還提到「范小花打他打得可兇狠了」，這邊的范小花英就是范世錡。

網友在留言中提到這支暗網的影片是于朦朧被虐打過程。（翻攝自YouTube）網友在留言中提到這支暗網的影片是于朦朧被虐打過程。（翻攝自YouTube）

該名網友在留言中提到，這支暗網的影片是于朦朧被虐打過程，加上福麗狂叫，「他們就有一個粉紅色頭髮，還有蘇伊人以及范小花，就衝過去猛踹福麗。」網友還指出于朦朧在影片中對著愛犬哭喊：「福麗福麗我對不起你，我難受死了。」這個時候的于朦朧已經是全身是血，倒在地上往福麗爬去，而福麗當時已經被踹倒在地上抽搐。

網友看到于朦朧被虐待的影片。（翻攝自YouTube）網友看到于朦朧被虐待的影片。（翻攝自YouTube）

網友還強調影片中的于朦朧，被丟下去之前還活著，「雖然已經半死不活了，而且他被丟下去之前，已經被打到面部全非了。」讓人聽聞相當震驚。

☆勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，自由電子報關心您。☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中