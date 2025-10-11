「網友花10萬美金」買到于朦朧虐殺片：已交給美國FBI

評論中國時事的YouTuber李沐陽今在影片提到，有網友留言表示自己花了10萬美金取得暗網的影片。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧上月11日離奇墜樓身亡，許多陰謀論在網路上發酵，事隔至今已1個月，消息仍撲朔迷離，有眾多證據顯示于朦朧是慘遭殺害，而非單純酒後墜樓身亡。評論中國時事的YouTuber李沐陽今在影片提到，有網友留言表示自己花了10萬美金取得暗網的影片，把于朦朧遭殺害的過程全揭露，且該名網友表示他已經把影片交給美國FBI，「所以我們不能再往外傳播，在美國是違法的，因為是證據了。」顯見該事件已傳播國際。

網友留言表示他已經把影片交給美國FBI。（翻攝自YouTube）

李沐陽在節目中轉述該名網友留言，指出影片中是眾人殘忍虐殺、玩弄于朦朧跟他的狗「福麗」畫面，網友自稱住在加州，對中國明星沒研究，不認識于朦朧，只知道自己看的影片，「就是他最後被丟下去的，福麗也是在那被打死的。」還提到「范小花打他打得可兇狠了」，這邊的范小花英就是范世錡。

網友在留言中提到這支暗網的影片是于朦朧被虐打過程。（翻攝自YouTube）

該名網友在留言中提到，這支暗網的影片是于朦朧被虐打過程，加上福麗狂叫，「他們就有一個粉紅色頭髮，還有蘇伊人以及范小花，就衝過去猛踹福麗。」網友還指出于朦朧在影片中對著愛犬哭喊：「福麗福麗我對不起你，我難受死了。」這個時候的于朦朧已經是全身是血，倒在地上往福麗爬去，而福麗當時已經被踹倒在地上抽搐。

網友看到于朦朧被虐待的影片。（翻攝自YouTube）

網友還強調影片中的于朦朧，被丟下去之前還活著，「雖然已經半死不活了，而且他被丟下去之前，已經被打到面部全非了。」讓人聽聞相當震驚。

