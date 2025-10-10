自由電子報
娛樂 最新消息

阿國哥哥走了…李淑楨憶顏正國淚崩「總保護我」

李淑楨（右）不捨哀悼顏正國。（組合照，翻攝自臉書）李淑楨（右）不捨哀悼顏正國。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕顏正國7日因肺腺癌病逝享年50歲，昔日合作夥伴李淑楨昨（9日）痛心追悼哀嘆，「他永遠是那位在片場守護我的大哥哥」，字字句句令人鼻酸。2人自《油麻菜籽》起結緣，多年情誼跨越半世紀，如今她以一段深情文字，送別這位童年記憶裡的「阿國哥哥」。

李淑楨與顏正國年齡相差4歲，從小一起在劇組成長，曾在《超級市民》、《八番坑口的新娘》等影視作品多次搭檔演出，經常飾演兄妹，她回憶起《好小子》系列配音時的重逢情景，感慨那段無憂無慮的童年早已成為珍貴回憶，她動情表示，「那時我們還只是孩子，我才5歲，你9歲。雖然知道是在演戲，但你的守護卻讓我感覺就像有個真正的哥哥站在我面前，替我擋風遮雨。」

李淑楨坦言，童星身份是一把雙刃劍，台前光鮮亮麗，幕後卻充滿孤單與壓力。直到幾年前2人因節目重逢，雖只是拍拍肩、握手問候，卻瞬間喚醒多年的默契。她說，那一刻2人都明白彼此經歷過多少坎坷與掙扎，「我們都曾在鎂光燈下笑著，卻也在暗處流過淚」。

令人安慰的是，顏正國近年投身生命教育，轉化人生經歷為力量，分享勇氣與希望；李淑楨也在近8年致力於戲劇教學與自我療癒，兩人的生命軌跡不謀而合。她最後哽咽寫道，「這次的淚水，不為角色，而是為我們堅持做自己的勇氣。謝謝你曾帶來的堅強與勇敢，讓我們的生命更豐富有層次。」

點圖放大body

