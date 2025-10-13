自由電子報
娛樂 最新消息

于朦朧疑遭虐死破案了？惠英紅早開嗆：有點討厭他

范世錡曾因為遲到惹毛惠英紅。（翻攝自小紅書）范世錡曾因為遲到惹毛惠英紅。（翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月初墜樓身亡，警方宣告為意外，但陰謀論四起，和他同為《快樂男聲》出道的范世錡，因被指事發當晚也現身同一飯局，遭網友懷疑是涉案兇手之一。他發聲明痛斥不實，譴責網路暴力。不過網友除了抵制他，近日更翻出過去金馬影后惠英紅曾說討厭范世錡的原因，直呼「破案了」。

范世錡捲入于朦朧墜樓案。（翻攝自微博）范世錡捲入于朦朧墜樓案。（翻攝自微博）

惠英紅和范世錡曾上過一檔演技類綜藝節目，面試時導師惠英紅、爾冬陞都已到了，范世錡卻姍姍來遲，他雖然立刻道歉，但是惠英紅直言不接受「sorry」，嗆他浪費了大家的時間。爾冬陞除了不能接受他遲到，也點出他太自信。惠英紅之後在別的節目遇到范世錡，也坦承自己第一眼看到他的時候，其實是有點討厭他的。

范世錡捲入于朦朧墜樓案。（翻攝自微博）范世錡捲入于朦朧墜樓案。（翻攝自微博）

惠英紅、爾冬陞的反應引來網友熱烈討論，「老早就看穿了范世錡的為人」、「有些前輩真的有慧眼」、「老藝術家的直覺真準」、「姐姐相信你的第一眼」、「相由心生」，范世錡路人緣幾已全被敗光。

點圖放大body

