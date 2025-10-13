自由電子報
娛樂 最新消息

米倉涼子遭8警秒包圍！住處搜出毒品過程全曝光

米倉涼子涉毒風波後異常沉寂，連取消3場活動引爆疑雲。（路透社）米倉涼子涉毒風波後異常沉寂，連取消3場活動引爆疑雲。（路透社）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本女星米倉涼子驚傳涉毒！根據《週刊文春》報導，日本厚生勞動省麻藥取締部於8月20日傍晚突襲她位於東京高級住宅區的公寓住處，當場查獲多項違法藥物與使用器具。當時，米倉涼子正帶著2隻愛犬結束散步返家，卻在門口秒被8名取締官衝上前團團包圍，突如其來的場面讓她嚇得尖叫「怎麼回事？」消息震撼日本演藝圈。

據了解，搜查行動於傍晚6點30分展開，當時米倉涼子剛抵達公寓門口，正準備刷卡進門，8名身穿便服的麻藥取締官突然從車上衝出將她攔下；目擊者指出，現場氣氛一度緊張，連米倉涼子的愛犬都被嚇得四處亂竄。取締官當場出示搜查令，隨後陪同她返回與阿根廷籍舞者男友半同居的住宅進行地毯式搜查，整個過程長達2個半小時才結束。

根據司法關係人士透露，警方在米倉涼子住處內發現多項違反《麻藥取締法》的物品，包括不同種類的藥物與使用器具，部分甚至留有「近期使用痕跡」。米倉涼子被帶回協助調查後，至今仍保持沉默；其經紀公司對外也尚未回應。這位曾因主演《派遣女醫X》系列、被譽為「醫療劇女王」的實力派女星，如今捲入毒品疑雲，形象幾乎毀於一旦。

事件曝光後，日本各大媒體與社群全面炸鍋，粉絲湧入留言區留言痛批「完全無法接受」、「醫療女王怎麼會這樣！」也有網友震驚表示「她不是才曬過遛狗照嗎？」目前警方對外仍低調以對，但輿論持續延燒，《派遣女醫X》的重播與廣告合作也傳出緊急下架，整起事件恐成日本演藝圈今年最大風暴之一。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

