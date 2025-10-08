自由電子報
娛樂 最新消息

于朦朧疑被虐殺網傳新證！屍檢報告揭慘烈細節 法醫：疑遭多重暴力

于朦朧過世快一個月，死因依舊成謎。（翻攝自微博）于朦朧過世快一個月，死因依舊成謎。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月11日驚傳在家中墜樓身亡，震驚娛樂圈，截至目前為止將近一個月，關於他生前疑似遭虐的傳言不斷延燒，近日網路上甚至流出疑似完整「屍檢報告截圖」，內容詳列死因與傷勢，從頭部到下體多處重創，細節怵目驚心。然而官方至今未對報告真實性作出回應，案件疑點重重。

根據網傳報告顯示，受理單位為「北京市朝陽區將台派出所」，鑑定日期是9月14日，由「北京盛唐司法鑑定所屍檢一廳」負責。檢驗人員確認死者身分為于朦朧，身高181公分，營養狀況一般。

近日流出疑似于朦朧完整「屍檢報告截圖」，從頭部到下體多處重創，細節怵目驚心。（翻攝自微博）近日流出疑似于朦朧完整「屍檢報告截圖」，從頭部到下體多處重創，細節怵目驚心。（翻攝自微博）

報告指出，屍斑集中於頭頸部、背部與四肢末梢，腹部出現屍綠變化。頭皮有撕裂傷，雙側外耳及外耳道有血塊，鼻骨骨折，鼻腔內可見血跡，右下唇內外側均有裂傷，甚至「除右下第一小臼齒外，全牙缺失」。

進一步檢驗列出多項致命性重創，包括胸部外傷、雙側血胸、左側多發性骨折、心包膜積液、肝臟挫裂傷及下體撕裂，最終導致呼吸心跳驟停。若報告屬實，顯示他生前曾遭受極大暴力衝擊，與單純墜樓傷勢不符。

中國司法體系中，非自然死亡案件通常由具備《司法鑑定人管理條例》資格的第三方鑑定機構承辦，流程為「公安委託、鑑定執行、出具意見書」。不過，法學界人士指出，由於外界難以查核鑑定單位的詳細紀錄、鑑定人員名單及樣本保存方式，「黑箱操作」疑慮時常出現。這次網傳報告提及的「北京盛唐司法鑑定所」因此也被推上風口浪尖，外界要求官方公布完整文件以釐清真相。

值得注意的是，有傳言稱報告中還提到「性侵跡證」與「下體撕裂」等描述，引爆輿論。對此，具有法醫學背景的網友指出，相關內容若未經DNA比對與化驗報告佐證，不能直接視為定論；但若屬實，案情性質將從「墜樓意外」轉為「複合型暴力致死」。

消息曝光後，微博上掀起熱烈討論，不少網友直呼「不像單純意外」，質疑案件被草率定調，有人更呼籲「公布真正的屍檢報告與化驗紀錄」。另有法律界人士呼籲，中國應建立更透明的司法鑑定資料庫與獨立監督制度，避免社會信任危機擴大。

截至目前，北京警方與盛唐司法鑑定所均未就網傳屍檢截圖及相關傳聞發表正式聲明。輿論普遍認為，真正的焦點已不僅是「于朦朧如何墜樓」，而是整個司法鑑定體系的透明度與公信力。若鑑定過程存有瑕疵或外力干擾，這場「非單純墜落」的死亡疑雲，恐將成為中國法醫制度信任危機的象徵。

