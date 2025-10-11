顏正國冥誕入殮遺願曝光 親舅任長彬靈堂致意

顏正國的親舅舅、息影多年的任長彬昨也現身悼念。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕「好小子」顏正國7日因肺腺癌病逝，享年50歲。昨是他51歲冥誕兼入殮，一早陸續有粉絲、影迷及親友到靈堂弔唁致意。他的靈堂布置典雅莊嚴，遺照擺放在靈堂左側，周邊放上白色蝴蝶蘭等鮮花。

顏正國的親舅舅、息影多年的任長彬現身悼念，現年53歲的他透露因和顏正國年紀相近，過去常玩在一起，難過表示顏正國化療時家人都知道，雖沒跟外界說，但病情越來越嚴重，最後進加護病房已神智不清。

請繼續往下閱讀...



唐振剛昨現身悼念，形容顏正國是個表裡如一的人。（記者胡舜翔攝）黃尚禾（左）和太太李千娜連續3天到靈堂悼念顏正國。（記者胡舜翔攝）

黃尚禾3度和太太李千娜一同到場悼念，還有曾和顏正國合作《角頭2：王者再起》的唐振剛也現身，坦言去年就知道顏正國生病，形容心目中的顏正國是個表裡如一的人，私下聊天也很直率、簡單。

負責治喪事宜的「鋼鐵爸」阮橋本昨透露顏正國生前遺願，是希望有人能代他孝養母親，並扶養兩個孩子長大成人，心中最大的遺憾則是當年服刑時未能送父親最後一程，「那成了他一輩子的痛。」更說之所以選在昨天入殮，是老師看過的吉日，至於告別式的確切時間預計今天確認，需待殯儀館上班後安排禮堂。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法