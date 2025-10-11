自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

顏正國冥誕入殮遺願曝光 親舅任長彬靈堂致意

顏正國的親舅舅、息影多年的任長彬昨也現身悼念。（記者胡舜翔攝）顏正國的親舅舅、息影多年的任長彬昨也現身悼念。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕「好小子」顏正國7日因肺腺癌病逝，享年50歲。昨是他51歲冥誕兼入殮，一早陸續有粉絲、影迷及親友到靈堂弔唁致意。他的靈堂布置典雅莊嚴，遺照擺放在靈堂左側，周邊放上白色蝴蝶蘭等鮮花。

 顏正國的親舅舅、息影多年的任長彬現身悼念，現年53歲的他透露因和顏正國年紀相近，過去常玩在一起，難過表示顏正國化療時家人都知道，雖沒跟外界說，但病情越來越嚴重，最後進加護病房已神智不清。


唐振剛昨現身悼念，形容顏正國是個表裡如一的人。（記者胡舜翔攝）唐振剛昨現身悼念，形容顏正國是個表裡如一的人。（記者胡舜翔攝）黃尚禾（左）和太太李千娜連續3天到靈堂悼念顏正國。（記者胡舜翔攝）黃尚禾（左）和太太李千娜連續3天到靈堂悼念顏正國。（記者胡舜翔攝）

黃尚禾3度和太太李千娜一同到場悼念，還有曾和顏正國合作《角頭2：王者再起》的唐振剛也現身，坦言去年就知道顏正國生病，形容心目中的顏正國是個表裡如一的人，私下聊天也很直率、簡單。

負責治喪事宜的「鋼鐵爸」阮橋本昨透露顏正國生前遺願，是希望有人能代他孝養母親，並扶養兩個孩子長大成人，心中最大的遺憾則是當年服刑時未能送父親最後一程，「那成了他一輩子的痛。」更說之所以選在昨天入殮，是老師看過的吉日，至於告別式的確切時間預計今天確認，需待殯儀館上班後安排禮堂。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中