（獨家）43歲Selina又有喜？網瘋傳懷二胎登熱搜冠軍 她親自回應了

〔記者陳慧玲／台北報導〕43歲Selina和另一半小徐有個兩歲多的可愛兒子小腰果，最近全家人一起參加朋友生日會，看到Selina穿著寬鬆衣服，網友紛紛猜測她是不是又有喜？也一度讓Selina疑似懷二胎消息登上熱搜冠軍。

Selina抱著兒子小腰果，和另一半小徐（右）一起出席朋友聚會，被網友瘋傳疑似懷二寶，她也做出回應。（翻攝自IG）

Selina享受當媽媽的生活，不只一次公開談到很想再生一胎，她近期除了分享適合中秋送禮的產品，其他幾乎沒有新接工作，把重心都放在照顧與陪伴兒子小腰果上面。

請繼續往下閱讀...

Selina（右）和小徐都希望再為小腰果添個伴。（翻攝自臉書）

對於懷二胎話題登上熱搜冠軍，求證Selina，她親自回應《自由時報》：「謝謝關心，目前還沒有，有好消息會跟大家分享，感恩！」看得出來她和小徐都期待再接再厲「做人成功」。另外粉絲關心Selina近況，她則表示：「近況就是專心帶小孩。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法