《如懿傳》男星遭瘋傳「病況危急」！火速闢謠曝現況

榮梓杉曾在電視劇《如懿傳》中飾演童年時期的四阿哥永珹。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網站昨深夜突然瘋傳有位熱門電視劇的男主角，疑似拍戲出事，狀況相當兇險，並以英文字母「rzs」代稱姓名，許多網友從諧音聯想到是現年僅19歲的新生代演員榮梓杉，紛紛到他的微博留言集氣，沒想到榮梓杉剛就發文報平安：「感謝大家的關心，月初感冒過，康復後恢復運動出現身體不適就醫，目前狀況良好。近期流感多發，大家多多注意身體，做好防護。」

榮梓杉發文報平安。（翻攝自微博）

中國網友在微博以黑底白字爆料「爆劇男主拍戲出事了」，清楚寫下「rzs，心肌炎復發，情況危急」12個大字，也讓「榮梓杉，心肌炎」登上熱搜。榮梓杉過去在節目上就曾透露16歲時突發心肌炎，住進加護病房長達半個月之久，在送醫前竟吐出粉紅色的泡沫，醫生研判是心力衰竭的現象。

請繼續往下閱讀...

榮梓杉遭網友隱射病況危急。（翻攝自微博）

他在急診室看到一旁的病患年紀輕輕卻全身插滿管子，最後親眼目睹死亡，讓他深感生命無常，從此人生觀有大幅的轉變，不再過度追求事業成就，而是更注重家庭與健康。

榮梓杉為童星出身，9歲出演首部電影《山河故人》，2018年在電視劇《如懿傳》中，飾演童年時期的四阿哥永珹，也因演活懸疑劇《隱秘的角落》孤僻資優生一角，知名度再次攀升，獲得「國民弟弟」的稱號。近期與王鶴棣合作新戲《鹹魚飛升》，戲份吃重，劇組4月30日才在橫店開拍。

榮梓杉健康亮紅燈的消息一出，大批粉絲焦急地湧入微博留言，「大半夜的真的很不放心」、「沒事吧，先把身體養好，戲以後再拍」、「以後真的不要抽菸了，醫生說不要做的都不要做，注意身體啊，演員身體很重要」，但他剛剛已經闢謠不是自己出事。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法