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娛樂 最新消息

嘉義暑假最大活動來了 東石海之夏第一波超強勢卡司曝光

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣暑假最大型的活動「東石海之夏」，今天公布第一波超人氣卡司陣容，7月19日將迎來本土人氣嘻哈團體「玖壹壹」，7月26日則由創作歌手「鼓鼓 呂思緯」與「蕭秉治」雙帥接棒演出，強勢卡司陣容吸引粉絲關注，攜手為東石漁人碼頭注入澎湃音浪。

東石海之夏第一波卡司公布。（嘉義縣文化觀光局提供）東石海之夏第一波卡司公布。（嘉義縣文化觀光局提供）

嘉義縣文化觀光局表示，玖壹壹5月推出新曲「哥哥帶上我」，邀請韓國超人氣DJ SODA跨國合作，融合電音節奏與台式幽默，歌曲一上線即在YouTube與各大串流平台掀起熱潮。

鼓鼓呂思緯，將生活歷練融入創作，代表作「可以唷」、「嗯哼」擁有高傳唱度，舞台魅力十足；蕭秉治近期憑人氣劇集「難哄」插曲「想悄悄住進你的靈魂」獲得音樂平台即時榜冠軍。

嘉縣文觀局長徐佩鈴表示，東石海之夏於7月19日、20日及26日、27日在東石漁人碼頭登場，不僅是音樂盛會，也是適合全齡層參與的嘉年華，鼓勵民眾提早出發，來一趟結合美食、夕陽與音樂的超嗨旅行；可到東石、布袋享受道地的海鮮料理，到東石海之夏參與親子活動，走逛特色市集，活動資訊將陸續公告於「東石海之夏」臉書粉絲專頁及嘉義縣文觀局官網。

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