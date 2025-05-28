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娛樂 最新消息

鄭欣宜傳神隱2年再出發 當張學友、陳奕迅師妹

鄭欣宜1年多來行事作風非常低調。（香港星島日報）鄭欣宜1年多來行事作風非常低調。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕37歲港星鄭欣宜2023年舉行完3場《Believe Us 鄭欣宜演唱會2023》後突神隱，傳她因憂鬱症停工，又爆回加拿大秘密生產，雖然傳言很多，鄭欣宜至今仍未現身，日前更大動作清空IG相片及影片。

港媒報導，今年有不少人在香港街頭巧遇鄭欣宜，她幾乎來者不拒與粉絲合照，而且全程展露燦爛笑容，狀態比以前還要好。外傳鄭欣宜已與環球唱片簽約，成為「歌神」張學友、陳奕迅師妹，並指她將於下個月推出新歌，寰亞唱片只表示祝福。

相關新聞：37歲鄭欣宜神隱1年半 傳陷憂鬱近照曝光

日前又有粉絲在香港西貢街頭巧遇鄭欣宜並要求合照，她容貌和狀態出現重大轉變。當天她現身西貢市集吃鹽酥雞，大方與店老闆合照，曝光照片所見，鄭欣宜當時穿低胸小背心外加長袖襯衫，面色紅潤，容光煥發，比神隱前更明艷動人，被指似為復出作準備。

她2023年舉行完3場《Believe Us 鄭欣宜演唱會2023》後突神隱。（香港星島日報）她2023年舉行完3場《Believe Us 鄭欣宜演唱會2023》後突神隱。（香港星島日報）

而店老闆還以鄭欣宜歌詞留言：「不要低頭 ，光環會掉下來，你是女神，不要為俗眼收斂色彩。Thank you Joyce。」有人留言：「欣宜唱歌真是好好聽」、「期待欣宜繼續唱歌」!

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