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劉涵竹為新婚友槓上酸民 對賭吃屎有信心贏

前主播劉涵竹最近在網路上與酸民對槓。（翻攝自IG）前主播劉涵竹最近在網路上與酸民對槓。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前主播劉涵竹最近在網路上與酸民對槓，原來是她身旁有朋友結婚，卻被網友詛咒說「會離婚」而且還說沒離婚的話要吃屎，氣壞的劉涵竹放話說：「可以啊！明年此時你要開直播吃屎，因為我有信心我會贏」。

劉涵竹為了新婚的朋友跟網路上的酸民槓上。（翻攝自IG）劉涵竹為了新婚的朋友跟網路上的酸民槓上。（翻攝自IG）

劉涵竹說「有網友詛咒我新婚的朋友離婚，我回他不要這樣講，很缺德 他回我打賭一年內離婚，不然就吃屎」氣得劉涵竹接下戰帖，怒回：「可以啊！明年此時你要開直播吃屎，因為我有信心我會贏」，聽到劉涵竹不畏戰，酸民開始胡扯一些難聽的字眼，讓劉涵竹覺得「這世界上怎麼會有這麼多惡意」。

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劉涵竹相信朋友的婚姻一定會幸福，等著看明年此時網友實踐諾言。（翻攝自IG）劉涵竹相信朋友的婚姻一定會幸福，等著看明年此時網友實踐諾言。（翻攝自IG）

劉涵竹認為言論自由不是這樣用的，公然跑到人家的版寫這麼惡毒的話，這讓她覺得很不舒服，她問「用惡毒的字眼傷害我或別人 為什麼要默許或無視這種行為？你的痛快是建立在我的不舒服上」。身邊的朋友勸劉涵竹不要跟網路上的酸民計較，免得降低自己的格局，但劉涵竹認為：「所謂的修養是 面對禾裡的批評指教要虛心接受 可是面對惡意攻擊挖苦，本來就應該要反擊」

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雖然並不是為了要爭輸贏，但劉涵竹堅持想讓網路上這些躲在螢幕後頭的人們知道，這種行為是不對的。

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