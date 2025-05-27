家寧控劈腿 律師李怡貞：Andy就算多人運動都不怎樣

Andy開撕前女友家寧一家奪權，苦心經營 10年的心血付諸流水。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber眾量級昔日情侶檔Andy與家寧分手後撕破臉，雙方你來我往的指控連環爆，繼日前Andy曬出法院裁定書，聲稱「離真相又近一步」，26日家寧再度發片反擊，首次正面揭露感情內幕，控訴Andy在交往期間「出軌多名女性」，並對她施加情感冷暴力與控制，讓她身心重創。

對此，律師李怡貞隔空喊話家寧：「Andy就算是跟羅志祥一樣多人運動都不怎樣了。」表示因為現在有宥勝、黃子佼、NONO、黑人等人擋著，直言「演講稿可能要修一下」，並在底下補充說明：「啊又沒有結婚，多虧那幾位，現在大家接受程度變很高了。」

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家寧在影片中哽咽表示，從交往以來，Andy經常無預警消失、無法聯繫，直到某次對話中，Andy才承認和多位女性有情感與肉體上的關係。

家寧說早已掌握相關證據，包括雙方的對話錄音等。然而因部分內容涉及第三方隱私，在律師建議下她選擇暫時不對外公開。不過她也語帶堅定表示，如果Andy否認她的指控，一定會回應，絕不再沉默。

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