洪小鈴對戲艾偉勾喪父痛 淚談爸爸驟逝「以為只是小感冒」

洪小鈴與張雁名出席大愛劇《生命的麥田》媒體茶敘。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《生命的麥田》今（26）舉辦媒體茶敘，演員洪小鈴與張雁名一同出席，分享拍攝期間的幕後故事。洪小鈴在劇中不解父母過度投入志工、不顧孩子感受，與飾演父親的艾偉情感對立，但最終感人和解。洪小鈴拍攝時情緒湧現想起亡父，真摯情感讓艾偉喊卡後，對她說了聲：「謝謝」。

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洪小鈴談到父親悲從中來，數度落淚哽咽到說不出話。（記者潘少棠攝）

洪小鈴跟艾偉兩人十多年前就演出父女，這次合作立刻就找到感覺，不過洪小鈴當時懷有身孕，情緒相當豐沛，劇中對爸媽投身志工，疏於花時間在小孩的身上，相當不諒解，一場在菜園跟艾偉和解的戲，雖然拍了三次，但拍完後，艾偉跟洪小鈴說，「小鈴真的謝謝妳，我沒有想到妳戲這麼好，妳剛的三場戲，我都覺得我真的在跟金燕離別」。洪小鈴在茶敘談到自己父親的時候，更是悲從中來數度落淚，哽咽到說不出話。

洪小鈴坦言面對至親離別，真的不能好好說再見。（記者潘少棠攝）

洪小鈴坦言面對至親離別，真的不能好好說再見。現實生活中，她的父親因流感未及時就醫，不到七十歲便驟然離世。有一晚她拍戲回家，父親狀況不好立刻送急診室，隔天就離世，「他們一直覺得只是小感冒，不想好好看醫生。現在的小感冒真的不能輕忽，要馬上處理。」她說自己當了媽媽後，孩子只要感冒鼻塞，就很擔心他會不會呼吸困難，也因父親的經驗，她坦言未來不會選擇插管治療，對生死有了不同的思考。

張雁名飾演一名「媽寶」，劇中是陽光暖男角色。他笑稱現實生活中完全相反，「下雨天開車時看到窗外，我都會覺得心情很鬱悶，很容易掉進自己的黑洞裡。」幸好此次角色正面，戲外不需刻意抽離。他也分享與資深演員王淑娟對戲的壓力，第一場戲便需強烈釋放情感，「完全沒合作過的資深前輩，馬上就要投入，真的很有挑戰。」

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