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張天霖閃退便當店經營 洪小鈴曝尪轉任網路公司：他不適合演藝圈

洪小鈴表示，沒有過問張天霖閃退便當店細節。（記者潘少棠攝）洪小鈴表示，沒有過問張天霖閃退便當店細節。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕張天霖與老婆洪小鈴上月宣布升格新手爸媽不久，隨即宣布退出連鎖便當店經營，據悉，張天霖並非與股東鬧翻，而是迎接寶寶後分身乏術，最終決定退出餐飲經營。對此，洪小鈴今（26）出席大愛新戲《生命的麥田》媒體茶敘時回應：「我沒有太多參與，他大人的事都自己處理。後來他跟股東說要退出，細節我也沒問太多。」

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張天霖年初斜槓開便當店，好友陳德烈、趙駿亞還現身力挺，他親自監工、內外場運作，甚至外送餐盒，事業一度拓展至三家分店，未料上月卻無預警宣布退出。刪除社群工作照，與相關宣傳貼文，劃清界線。

洪小鈴透露，張天霖自知個性不適合演藝圈。（記者潘少棠攝）洪小鈴透露，張天霖自知個性不適合演藝圈。（記者潘少棠攝）

洪小鈴表示，張天霖目前仍持續接拍戲劇，早前曾赴綠島考潛水教練證照，暑假將至，可能會赴當地帶潛水團，同時他也擁有一份網路公司的正職工作。她說張天霖大學畢業前，就考了四張證照，演藝圈並非唯一選擇，「現在的演員工作不像以前穩定，也許在更早的時代，演員可以是一輩子的事業。但現在大環境改變，他也覺得自己不太適合演藝圈，他本身就不太愛社交。」

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