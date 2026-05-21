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娛樂 電視

TVBS又一人掰了！人氣主播證實：即將畢業

李作珩證實「即將畢業」。（取自李作珩IG）李作珩證實「即將畢業」。（取自李作珩IG）

〔即時新聞／綜合報導〕TVBS近日爆出裁員潮，資深主播吳安琪上個月證實結束長達28年的播報工作，引發外界熱議。而TVBS人氣主播李作珩，今日也在社群發文證實「即將畢業」。

李作珩在Threads、IG上分別有有超過3萬、6萬名粉絲追蹤，是知名度相當高的人氣主播。今日她突然在Threads上發文，PO出一張在棚內拍下的照片說：「好像是第一次在這個棚內好好拍照，卻也是最後一次了。」李作珩表示，有觀眾來訊問，怎麼沒有看到班表？她藉機宣布：「是的，我在TVBS即將畢業了。」

李作珩感性表示，8年光陰過得比想像中快，常覺得自己無比幸運，能把熱情變成工作。「謝謝長官們，讓那個15歲少女的新聞夢得以在這裡綻放。」

她傷感表示，要說再見真的很難，最捨不得的，絕對是這群共患難的好同事、好戰友。離開充滿回憶的地方是個不容易的決定，「但我想勇敢跨出舒適圈，去看看不一樣的風景。」

李作珩說，深深感謝一直支持她的觀眾朋友，大家溫暖回饋，始終是她最重要的動力。「在這裡送走了好多同事，如今我也要邁出這一步，這裡是夢想的起點，但不會是終點。我們後會有期！」

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