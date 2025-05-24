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娛樂 最新消息

NCT WISH來台灣！是溫偷對記者比愛心 吃芒果冰終於笑了

NCT WISH由遼（RYO）、陸（RIKU）、勇志（YUSHI）、是溫（SION）、咲哉（SAKUYA）及栽禧（JAEHEE）組成，6人拿著代表色氣球拍照。NCT WISH由遼（RYO）、陸（RIKU）、勇志（YUSHI）、是溫（SION）、咲哉（SAKUYA）及栽禧（JAEHEE）組成，6人拿著代表色氣球拍照。

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國新生代男團NCT WISH今天（24日）在北流舉行亞洲巡迴演唱會台北站，這是他們首度來台開唱，並接受媒體採訪，6人一人一句中文寵粉，成員SION提到芒果冰時表情超陶醉，大讚真的很新鮮又好吃。

NCT WISH的RYO（前排左起）、SAKUYA、JAEHEE，YUSHI（後排左起）、SION、RIKU去年才剛出道。（記者王文麟攝）NCT WISH的RYO（前排左起）、SAKUYA、JAEHEE，YUSHI（後排左起）、SION、RIKU去年才剛出道。（記者王文麟攝）

NCT WISH是SM娛樂去年才推出的男子團體，成員包括日本成員陸（RIKU）、勇志（YUSHI）、遼（RYO）、咲哉（SAKUYA）及兩名韓國成員是溫（SION）與栽禧（JAEHEE）。

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他們開場以中文自我介紹，6位成員都準備了中文，勇志表示「NCTzen今天加油」、遼說「我愛你」是溫叫粉絲「起床」咲哉是「要夢到我喔」陸是「開心嗎」栽禧表示「晚安」。

去年曾在台北舉行過簽售，是溫表示當時台粉的反應很熱烈，很希望能夠來台北舉行演唱會，咲哉則說，因為上次就跟粉絲約好了，所以這次能來台開唱真的非常開心。

NCT WISH才剛出道，模樣青澀又可愛。（記者王文麟攝）NCT WISH才剛出道，模樣青澀又可愛。（記者王文麟攝）

NCT WISH每個成員都長得超精緻，就像漫畫走出來一樣，栽禧認為咲哉最像漫撕男，認為他剛出道時臉頰肉肉的，現在嬰兒肥消掉了，更有男人味了。咲哉則覺得是遼，歌唱能力都提升了很多。

6人去年才加入NCT宇宙，陸分享自己先前遇到MARK，還一起跳了challenge，咲哉則說還會跟Johnny視訊通話。遼則是NCT127的粉絲，本命是道英，「我在廁所遇到道英前輩，覺得好害羞喔，就逃走了！」

NCT WISH是溫很好cue，應攝影要求在訪問期間比出愛心。（記者王文麟攝）NCT WISH是溫很好cue，應攝影要求在訪問期間比出愛心。（記者王文麟攝）

昨天他們逛了通化夜市，是溫喜歡芒果冰，大讚很新鮮又很甜，還露出陶醉的表情。咲哉則是在休息室品嚐了地瓜球，認為很符合自己的胃口。他們從拍照環節開始就肉眼可見緊張，但提到美食忍不住笑了出來，是溫還應攝影要求，偷偷比出手指愛心，實在有夠可愛。

是溫5月11日過23歲生日，剛好當時與SM家族成員在墨西哥辦演唱會，他是他23年以來第一次在墨西哥慶生，當時許願所有成員都能健康又幸福度過今年。前幾天剛好是520，NCT WISH大跳王心凌的《愛你》，他們透露大家之前就知道這首歌，是溫直呼「沒什麼困難的」，畢竟只有2分鐘的片段，練了5分鐘就沒問題了。

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