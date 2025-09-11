《三生三世》男星驚傳墜樓身亡 警方回應藏疑點

中國古裝男神于朦朧今傳出墜樓身亡消息，經紀公司至今仍保持沉默，令粉絲相當擔憂。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕憑中國古裝劇《三生三世十里桃花》走紅的37歲男星于朦朧今（11）日傳出墜樓身亡的消息，其經紀公司至今仍保持沉默，令粉絲相當擔憂，中國媒體特地致電事發當地的2間派出所，警方回應隨之曝光。

據微博熱搜消息指出，于朦朧于昨（10）日晚間和好友們外出聚餐，返家後朋友因聯繫不到他，不放心地前往其住處才發現他疑似墜樓、陳屍路邊，警方初步排除他殺，全案仍在調查當中，不過其經紀公司與親友始終保持沉默，令人匪夷所思。

于朦朧微博最後上線的時間是昨晚9時31分，IP位置則在北京。中國媒體也致電北京2間派出所，其中一方直接反問「你是問于朦朧吧？」；另一方則語帶保留：「無可奉告，等著看新聞吧」，隨即掛斷電話。

雖整起事件尚未被證實，但有名網友煞有其事的表示「是我們小區（社區），昨天真的有人跳樓了」，更稱警方在死者口袋裡發現2支勞力士手錶，房間紗窗也有被入侵的痕跡，與「警方初步排除刑事案件」的說法矛盾，更加引發外界恐慌。

