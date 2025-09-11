晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《三生三世》男星驚傳墜樓身亡 警方回應藏疑點

中國古裝男神于朦朧今傳出墜樓身亡消息，經紀公司至今仍保持沉默，令粉絲相當擔憂。（翻攝自微博）中國古裝男神于朦朧今傳出墜樓身亡消息，經紀公司至今仍保持沉默，令粉絲相當擔憂。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕憑中國古裝劇《三生三世十里桃花》走紅的37歲男星于朦朧今（11）日傳出墜樓身亡的消息，其經紀公司至今仍保持沉默，令粉絲相當擔憂，中國媒體特地致電事發當地的2間派出所，警方回應隨之曝光。

據微博熱搜消息指出，于朦朧于昨（10）日晚間和好友們外出聚餐，返家後朋友因聯繫不到他，不放心地前往其住處才發現他疑似墜樓、陳屍路邊，警方初步排除他殺，全案仍在調查當中，不過其經紀公司與親友始終保持沉默，令人匪夷所思。

于朦朧微博最後上線的時間是昨晚9時31分，IP位置則在北京。中國媒體也致電北京2間派出所，其中一方直接反問「你是問于朦朧吧？」；另一方則語帶保留：「無可奉告，等著看新聞吧」，隨即掛斷電話。

雖整起事件尚未被證實，但有名網友煞有其事的表示「是我們小區（社區），昨天真的有人跳樓了」，更稱警方在死者口袋裡發現2支勞力士手錶，房間紗窗也有被入侵的痕跡，與「警方初步排除刑事案件」的說法矛盾，更加引發外界恐慌。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中