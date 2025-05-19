韓星退伍時間曝光！宋江下半年出關 EXO六年軍白期就等世勛

宋江即將在下半年退伍。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國歐巴當兵一次就是1年半至2年，讓人好是思念，所幸今年有不少男神準備退伍，尤其是防彈少年團距離全員退伍倒數1個月，備受矚目；而男神宋江在事業最高峰入伍，10月也將出關與粉絲見面。

「BTS」防彈少年團在6月就會全員退伍。（達志影像）

「BTS」防彈少年團當初要不要當兵，也是吵了好一陣子，後來7名成員選擇全數入伍，除了Jin、j-hope已經退伍之外，RM、V將在6月10日退伍，Jimin、柾國則是11日，身為社會服務要員的Suga則是在6月底與成員們會合。

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金旻奎以《社內相親》爆紅後不久就入伍。（翻攝自IG）

EXO的老么世勛則是在9月20日退伍，總算等到8位成員全部退伍，自大哥XIUMIN 2019年入伍開始，EXO因為成員眾多，「軍白期」（成員去服兵役，未能以完整體行動）竟長達6年，到了2025年EXO才全員完成兵役，讓粉絲真的等了太久。

隨著老么世勛（右）在9月退伍，EXO才結束長達6年的「軍白期」。（翻攝自IG）

NCT的泰容、NU’EST的黃旼炫則預計在12月底退伍。演員部分，男神宋江則預計在10月1日退伍，金旻奎也在10月服完兵役。

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