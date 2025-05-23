74歲男星曾當憲兵！突爆粗口點名閃兵陳大天 揭超狂經歷

〔記者林欣穎／台北報導〕74歲資深男星陸一龍今（23）日出席關懷演藝人員基金會端午節聯歡餐會，最近閃兵風波掀起熱論，陸一龍過去曾當過憲兵，自豪表示自己服役期間服務過總統蔣中正、蔣經國，被問及藝人閃兵看法，性格豪爽的他還忍不住爆粗口：「我他X的我接到兵單立刻就去當兵，這是榮耀！」更點名閃兵的陳大天直呼：「我看他個子很好，有手有腳幹嘛不當兵」。

陸一龍出席關懷演藝人員基金會端午節聯歡餐會。（記者王文麟攝）

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陸一龍曾是憲兵，過去曾提到自己伏地挺身一次就是一兩百個，當兵時身心都練就一身好底子，「以前當兵拿200塊，現在可以領一萬，我現在想去也不能」，他也認為男人要當兵、不當兵不能成熟。

陳大天陷入閃兵案。（資料照，記者陳奕全攝）

同樣現身餐會的還有李炳輝，提到太太身體不舒服，腳傷半年多還沒好，最少要一年才可以康復。

李炳輝最近持續做街頭藝人，飽受痛風所苦的他也提到，現在不太能拉手風琴，他不忘感謝各界幫忙，像是江蕙、費玉清都有派助理到家中關心。

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