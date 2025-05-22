網美高喊「愛平胸」 吸420萬訂閱後竟隆乳

越南網美克拉拉過去高喊｢平胸也能自信」。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕越南網美克拉拉過去高喊｢平胸也能自信」，讓許多貧乳的女性更有自信，為了推廣自己的信念，她拍了許多YouTube影片，成功吸引420萬訂閱，沒想到頻道成功後，克拉拉竟然跑去隆乳，讓過去崇拜她的人都傻眼。

倡導「平胸也要有自信」的網美克拉拉竟然跑去隆乳。（翻攝自IG）

27歲的克拉拉過去拍影片表示，曾經因為胸部小而被嘲笑，長大之後才知道自己值得被愛，無論平胸或巨乳，都要愛自己。這種說法打動不少對自己身材沒自信的女網友，紛紛追蹤她的IG或YouTube帳號，她隆乳後這些網友都覺得遭到背叛。

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克拉拉為了宣傳自己的｢平胸也能自信」，還特別cosplay《航海王》的性感角色「娜美」。（翻攝自IG）

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過去平胸的克拉拉為了宣傳自己的｢平胸也能自信」，還特別cosplay《航海王》的性感角色「娜美」，當時她還說：「胸前平坦又如何？只不過胸部比娜美小一點」。克拉拉還認為無論限時或虛構的女性所擁有的都不僅是身材而已，心態超正向。

克拉拉稱自己去隆乳只是好玩。（翻攝自IG）

克拉拉出生於越南河內，後定居於加拿大多倫多，今年4月克拉拉更新社群媒體時，從平胸變巨乳，打臉了自己。克拉拉表示，無論自己做什麼都會有酸民罵她，她只需要成為自己想成為的人就好，至於為何要跑去隆乳，克拉拉說：「只是好玩」。

克拉拉隆乳後大秀胸部。（翻攝自IG）

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