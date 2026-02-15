偏財大爆發 2026手氣旺旺3星座+3生肖全解密

「過年手氣誰最旺」成為不少網友熱搜話題。（資料照，記者廖雪茹攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026丙午火馬年正式登場，命理圈一致點名「偏財運暴衝年」！隨著農曆春節腳步到來，「過年手氣誰最旺」成為熱搜關鍵字。不少人準備刮刮樂、抽紅包、打牌小試身手，但你知道自己今年有沒有上榜嗎？

綜合塔羅師、占星師與命理師分析，春節期間有3星座＋3生肖財運特別被放大，短期偏財能量明顯走強。有人娛樂運翻倍，有人貴人運加持，甚至在團聚場合就能迎來「意外之財」。快來看看，今年火馬年手氣最旺的是不是你！

請繼續往下閱讀...

春節手氣最旺星座 TOP 3

☆射手座

射手屬火象星座，與2026年火馬年五行能量呼應。命理師分析，春節期間射手座娛樂運與偏財運同步提升，聚會場合容易成為焦點人物。若參與抽紅包、刮刮樂等小型娛樂活動，運勢相對順風，但仍建議見好就收。

☆牡羊座

同為火象星座的牡羊座，在火馬年氣勢高漲。農曆年期間人際互動熱絡，容易因聚會機會增加而帶動財運流動。不過牡羊衝動性格明顯，命理師特別提醒避免情緒性加碼。

☆金牛座

金牛座屬土象星座，2026年火生土，象徵財庫能量被啟動。春節期間財運穩定度佳，雖然爆發力不如火象星座，但屬於「慢慢累積型」好運，適合理性參與小額娛樂。

春節期間有3星座＋3生肖財運特別被放大，短期偏財能量明顯走強。（資料照，記者翁聿煌攝）

春節手氣最旺生肖 TOP 3

☺︎生肖虎

與午馬形成寅午半合火局，能量相生。命理師指出，屬虎者在火馬年整體氣勢轉強，春節期間偏財運活躍，人際貴人多。

☺︎生肖狗

午馬與戌狗屬三合火局之一，2026年火勢加乘。過年期間娛樂運、人緣運同步提升，容易在熱鬧氣氛中獲得好手氣。

☺︎生肖羊

午未六合，屬羊者與火馬年相合。春節期間財氣流動順暢，適合參與家庭娛樂活動，屬於「穩定偏旺」型運勢。

民俗說法，僅供參考

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法