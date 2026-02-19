不是費玉清！大咖歌王世界置產身家曝光 根本隱藏版「地產王」

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道40年的「三金歌王」文章堪稱演藝圈隱藏版「地產王」，身家驚人的他，把投資房產當成興趣，與「小哥」費玉清一樣都對買房情有獨鍾。他受訪鬆口，這些年在台北、新加坡、紐約、雅加達、上海、北京、雪梨與香港等地皆有置產，過去也曾在東京與曼谷買房，後來出售還被哥哥罵了一頓。

三金歌王文章是演藝圈的地產王。（翰森娛樂提供）

談起對「家」的執著，文章語氣篤定地說：「我覺得我的家就是我的堡壘，每次到不同城市工作，只要能回到自己的家，才會真正安心。」他坦言，當年買房單純出於興趣，沒想到多年後回頭看，房價多半不減反升，反而成了穩定投資。

只是文章對住家一向低調保密，「就算在不同城市都有房子，親朋好友也幾乎沒來過。」對隱私極為重視。文章受訪笑說：「在家裡一個人，才能真正放鬆。」聽聞天后蔡依林習慣晚間9點半就寢，文章直呼非常佩服，「我常常早上5點才睡，半夜一個人特別放鬆，開著昏黃的小燈，那種安靜的時間屬於我自己。」

農曆年間，文章成了「空中飛人」，除夕趕赴香港與姊姊圍爐，預計下禮拜才會返台。多年旅居各城市，每當唱起招牌歌《故鄉的雲》，總讓他感觸特別深。文章感嘆：「以前有老人家的地方，才叫做家。」透露母親離世13年，他至今仍未整理母親的房間，只盼將最後的記憶好好保存。

