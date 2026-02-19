自由電子報
日韓

GD喊「Lunar New Year」登熱搜！小粉紅怒喊辱華：不尊重中國

〔娛樂頻道／綜合報導〕「GD」權志龍日前出席杜拜的KRAZY Super Concert時脫口「Lunar New Year」，沒想到卻引來小粉紅罵聲，甚至登上熱搜。不過倒是不少中國粉絲一頭霧水，為GD叫屈：「韓國人說Lunar New Year沒毛病吧！」

近來關於新年快樂的英文用語，網上掀起很多討論，到底該用「Chinese New Year」還是「Lunar New Year」，每個人各有看法。只是韓星安孝燮16日在社群打上「Happy Korean Lunar New Year」，引來中國網友不滿，不停以「Chinese New Year」灌爆安孝燮IG，痛批他「不要臉」、「韓國人別偷了」。

GD在杜拜喊出「Lunar New Year」竟遭中國網友炎上。（翻攝自IG）GD在杜拜喊出「Lunar New Year」竟遭中國網友炎上。（翻攝自IG）

結果這個麻煩又輪到GD頭上，他在杜拜演出時，前面中國歌手蔡徐坤先說「Chinese New Year」，換GD上台時他說「Lunar」，要歌迷回應「New Year」。沒想到這影片傳回中國，又有不少玻璃心的小粉紅不滿，直指GD根本是別有用心，「明目張膽辱華」、「中國人理智追星」、「要不是韓國虎視眈眈，誰會糾結這個」、「一邊吃中國市場的飯，一邊連基本尊重都做不到，真夠諷刺」、「蔡徐坤說完之後，後面上台的就開始說Lunar New Year了，那咱們就不得而知了，但是中國人在國際場合堅定自己的立場沒有錯」、「用Chinese New Year就是因為東南亞和日韓一直在混淆概念不承認春節來自中國」。

不過中國粉絲似乎比GD還要急，不停為偶像解釋，「不懂為什麼要在意Chinese New Year、Lunar New Year沒差別吧」、「可是他是韓國人」、「中國外交部也用Lunar New Year啊」、「Lunar不就是農曆嗎，究竟在挑什麼刺」、「為什麼不能用Lunar New Year？」、「天天爭這麼有個屁用，也不會多給你放一天假」、「也太敏感了吧」。

