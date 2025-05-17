南珉貞母罹癌「臉蠟黃手抖」一度無法呼吸 她淚崩揭媽媽病況

南珉貞來台發展後人氣不斷攀升。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦悍將啦啦隊韓籍女神南珉貞，憑藉甜美臉蛋及親民性格，深受粉絲喜愛，積極經營YouTube頻道的她，日前釋出與媽媽同框的影片，並透露母親罹患甲狀腺癌的病況，罕見在鏡頭前落淚。

南珉貞（右）帶媽媽體驗台灣文化。（翻攝自YT）

南珉貞日前帶媽媽體驗台灣文化，除了到屏東挑戰「陸海空活動」，還享用了夜市美食，過程中母女倆互相鬥嘴、吐嘈的畫面，展現出深厚的親情。事實上，這是南珉貞母親在3月爆出罹癌後，首次在影片中現身，她也提到當時得知媽媽罹癌消息時，一度無法置信，看到母親因生病臉色變得蠟黃，讓她相當心疼與難受。

請繼續往下閱讀...

南珉貞談到媽媽罹癌一事忍不住落淚。（翻攝自YT）

南珉貞進一步透露，媽媽在手術切除甲狀腺後，曾發生手抖、呼吸困難等症狀而緊急送醫，當時人在台灣的她只能透過電話了解情況，讓她備感無助，回想這段經歷，南珉貞忍不住哽咽落淚。所幸媽媽目前身體狀況逐漸穩定，持續接受藥物治療中，影片中也可見媽媽的狀態穩定。影片曝光後，不少粉絲留言為南媽媽加油打氣，「南媽媽身體會越來越好，珉貞公主會走向花路」、「祝福南媽媽身體健康幸福快樂，加油」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法