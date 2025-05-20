恭喜！孔令奇登記結婚 對象曝光是馬來西亞名媛

〔記者張釔泠／台北報導〕孔令奇闊別5年回歸R&B歌手身分，連推4首全新單曲，今天520孔令奇也首度正式介紹愛妻，分享初為人夫的喜悅。

孔令奇名媛老婆。（孔令奇提供）

孔令奇去年向馬來西亞華裔名媛Eunice Jaymie浪漫求婚成功，兩人2023年在網絡上結識，追求期間幾經波折，慢慢地藉由訊息往返雙方開始漸漸熟悉、瞭解彼此，過程中孔令奇也發現，「我每天都在想她，根本離不開這個人了。」

請繼續往下閱讀...

不過愛妻一開始並不看好，跟他說：「我們不可能，因為我們在世界的兩端。」孔令奇鍥而不捨，「我第一眼就知道她是對的人。見到她的那一刻，我就想娶她！」並感性說：「當你知道了，就是知道了。」

孔令奇婚紗照曝光。（孔令奇提供）

初次見面幾個月後，孔令奇便求婚成功，兩人在比佛利山莊法院完成結婚登記。小倆口目前定居於洛杉磯，計劃於今年擇期舉辦兩場婚禮，一場在洛杉磯，另一場則會在Eunice的家鄉馬來西亞。

孔令奇婚紗照曝光。（孔令奇提供）

孔令奇也透露，自己求婚時時一度「卡關」，當時去曼谷求婚的前幾天，特別去徵求準岳父的同意，準岳父卻對孔令奇說：「我還不確定。」讓孔令奇帶著疑惑和失落的心情飛去了泰國，「我原本安排好攝影師和鮮花，還提前告訴了酒店員工這次求婚的細節。但那天我並沒有求婚。」當晚自己一個人偷偷哭了。

孔令奇婚紗照曝光。（孔令奇提供）

後來孔令奇決定重新再祕密計劃一次求婚，「因為我覺得她爸爸可能沒有真正同意這件事。」過了幾天，Eunice決定主動出擊，和父親談了一次，「結果她打電話告訴我，她爸爸其實很開心！」原來準岳父的意思是，「我還不確定你真的會求婚！」孔令奇懊惱說：「這應該是我人生中最大的誤會了吧！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法