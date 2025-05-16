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娛樂 電視

八點檔女星車禍「韌帶斷2條」 手術告假劇組2週

黃瑄在《寶島西米樂》飾演西服店老闆娘，富有交際手腕。（台視提供）黃瑄在《寶島西米樂》飾演西服店老闆娘，富有交際手腕。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃瑄4月中騎車進組拍台視新八點檔《寶島西米樂》途中遭遇車禍，後來到醫院檢查後，才發現傷勢頗為嚴重，內副韌帶斷裂、前十字韌帶全斷、半月板破裂還加上骨頭內部發炎，5月13日動手術，近日已出院，製作單位指出黃瑄目前先告假14天，「看14天後能不能順利復健到可以不使用枴杖的程度，但我們會跟她保持聯絡，希望她一步休整到位再回劇組，不著急她馬上復工的」，黃瑄目前在家休養中。

蔡祥（左）和盧彥澤合作《寶島西米樂》，還玩起了新的拍照組合。（台視提供）蔡祥（左）和盧彥澤合作《寶島西米樂》，還玩起了新的拍照組合。（台視提供）

此外，黃瑄日前和尹昭德等人拍攝主視覺與大片頭，率先釋出平面視覺設計，與角色個人照。 有趣的是，黃瑄當天還帶了30年前尹昭德拍電影的原聲帶，想給尹昭德簽名，尹昭德也大方一口答應，豈料打開一看，結果竟讓他傻眼，尹昭德笑說：「黃瑄拿來說要我幫她簽名，結果一打開，我早就簽過了捏！」原聲帶上還有2010年的簽名日期，距今有15年的時間。

尹昭德在《寶島西米樂》飾演手藝精湛的西裝師傅。（台視提供）尹昭德在《寶島西米樂》飾演手藝精湛的西裝師傅。（台視提供）

黃瑄不好意思笑說：「那是我們第一次合作時的簽名啦，我珍藏到現在，時隔這麼多年，忘記也是很合理吧！」尹昭德也豪爽回應：「合理，所以我再簽一次。」黃瑄也笑說：「希望下一個15年，能找昭德哥再簽一次。」

《寶島西米樂》釋出主視覺設計，呈現時代劇質感。（台視提供）《寶島西米樂》釋出主視覺設計，呈現時代劇質感。（台視提供）

拍照當天，黃瑄特地帶了腳架，化身「一日劇照師」趁現場空檔幫演員們拍了許多美照，黃瑄依靠過去模特兒經驗，利用現場燈光幫陳玹宇、王盈凱等人拍出不少意境十足的奇蹟美照，由於拍照技術獲得大家讚賞，演員們紛紛排起隊來等著讓黃瑄掌鏡，盧彥澤和蔡祥還現場玩起新組合，背對背看向遠方故作落寞，何宜珊則在一旁叫好。尹昭德看到大家拍出來的成果也想加入拍照行列，「徒弟」何宜珊便笑說：「師傅要排隊喔！」《寶島西米樂》即將於6月3日播出。

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