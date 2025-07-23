晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳姍儒腳下踩的「劉宇寧」是誰？ 昔陷離婚風波怒嗆狗仔

吳姍儒（左）在節目《小姐不熙娣》中踩了中國男星劉宇寧（右）的頭像。（翻攝自IG/微博）吳姍儒（左）在節目《小姐不熙娣》中踩了中國男星劉宇寧（右）的頭像。（翻攝自IG/微博）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝節目《小姐不熙娣》近期播出的片段中，代班主持人「Sandy」吳姍儒因在節目橋段中踩到中國男星劉宇寧的頭像，而引爆粉絲怒火，因此許多觀眾也好奇「劉宇寧到底是誰？」這位因古裝劇《折腰》翻紅的男演員，曾與多位一線女星如劉詩詩、宋祖兒搭檔，微博粉絲數高達兩千萬，可說是在中國當紅的流量明星。

節目中的踩踏畫面持續在網路上瘋傳。（翻攝自Threads）節目中的踩踏畫面持續在網路上瘋傳。（翻攝自Threads）

劉宇寧走紅的同時，也難逃舊聞重炒，他曾在2012年與前妻低調結婚，短短一年多後結束婚姻。多年後憑《折腰》再度翻紅時，而昔日婚姻也再次成為網路話題，有狗仔挖出他前妻的照片，引發爭議。對此，劉宇寧開直播正面回應，強調兩人早無聯繫，並坦言因自己成名連累對方被曝光，表示「很對不起她」。

對於狗仔的行為，劉宇寧態度強硬，直言自己能接受外界的批評，但無法接受對方攻擊一位無辜的素人，「她只是過著平凡生活，卻莫名其妙被拉進輿論漩渦，這根本沒有人性。」這番話也讓不少網友對他的態度表示尊重，稱他是個「有擔當的男人」。

此外，劉宇寧常遭酸民開酸「顏值不匹配」，甚至還被冠上「古裝最醜男主角」稱號。對此他沒有正面迎擊，反而用文字回應，在微博上寫下《折腰》角色魏劭的心路歷程，「謝謝你們看見魏劭的多面，不只是我，魏劭也都看到了。」一句話道出他對表演的真誠，展現出熱愛戲劇的態度。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中