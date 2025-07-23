吳姍儒腳下踩的「劉宇寧」是誰？ 昔陷離婚風波怒嗆狗仔

吳姍儒（左）在節目《小姐不熙娣》中踩了中國男星劉宇寧（右）的頭像。（翻攝自IG/微博）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝節目《小姐不熙娣》近期播出的片段中，代班主持人「Sandy」吳姍儒因在節目橋段中踩到中國男星劉宇寧的頭像，而引爆粉絲怒火，因此許多觀眾也好奇「劉宇寧到底是誰？」這位因古裝劇《折腰》翻紅的男演員，曾與多位一線女星如劉詩詩、宋祖兒搭檔，微博粉絲數高達兩千萬，可說是在中國當紅的流量明星。

節目中的踩踏畫面持續在網路上瘋傳。（翻攝自Threads）

劉宇寧走紅的同時，也難逃舊聞重炒，他曾在2012年與前妻低調結婚，短短一年多後結束婚姻。多年後憑《折腰》再度翻紅時，而昔日婚姻也再次成為網路話題，有狗仔挖出他前妻的照片，引發爭議。對此，劉宇寧開直播正面回應，強調兩人早無聯繫，並坦言因自己成名連累對方被曝光，表示「很對不起她」。

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對於狗仔的行為，劉宇寧態度強硬，直言自己能接受外界的批評，但無法接受對方攻擊一位無辜的素人，「她只是過著平凡生活，卻莫名其妙被拉進輿論漩渦，這根本沒有人性。」這番話也讓不少網友對他的態度表示尊重，稱他是個「有擔當的男人」。

此外，劉宇寧常遭酸民開酸「顏值不匹配」，甚至還被冠上「古裝最醜男主角」稱號。對此他沒有正面迎擊，反而用文字回應，在微博上寫下《折腰》角色魏劭的心路歷程，「謝謝你們看見魏劭的多面，不只是我，魏劭也都看到了。」一句話道出他對表演的真誠，展現出熱愛戲劇的態度。

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