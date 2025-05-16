AV女優橘瑪麗宣布明年引退！11年傳奇落幕老司機崩潰

AV女優橘瑪麗出道滿11周年，宣布引退消息。（翻攝自X）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕31歲日本知名AV女優橘瑪麗，憑藉精緻臉蛋及G罩杯魔鬼身材，深受許多粉絲支持，昨（15）出道滿11周年的她，突在社群平台宣布明年將引退的消息，令許多老司機感到不捨。

橘瑪麗將於明年正式引退。（翻攝自IG）

橘瑪麗在IG感性寫下長文表示，能夠以女優身分活躍長達11年的時間，都要感謝粉絲一直以來的支持，而在去年出道10周年時，她成為兩大知名片商「Madonna」與「Das!」的專屬女優，首次出版了寫真集，並獲得許多從事音樂活動的機會，「雖然曾想過就這樣一直當女優下去，但我決定把『12年』當作一個圓滿的分界點，邁向人生的下一個階段。」

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橘瑪麗感嘆，即使是自己選擇引退，但宣布消息時仍不禁感到落寞，提到之後還有香港粉絲見面會、秋葉原DVD簽名會，希望能利用最後一年的時間向粉絲表達感謝，並珍惜與大家見面的機會。同時她也透露未來動向，「雖然我要從AV女優這個身分引退，但未來我會持續從事音樂活動與其他媒體相關的工作。」

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