晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

AV女優橘瑪麗宣布明年引退！11年傳奇落幕老司機崩潰

AV女優橘瑪麗出道滿11周年，宣布引退消息。（翻攝自X）AV女優橘瑪麗出道滿11周年，宣布引退消息。（翻攝自X）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕31歲日本知名AV女優橘瑪麗，憑藉精緻臉蛋及G罩杯魔鬼身材，深受許多粉絲支持，昨（15）出道滿11周年的她，突在社群平台宣布明年將引退的消息，令許多老司機感到不捨。

橘瑪麗將於明年正式引退。（翻攝自IG）橘瑪麗將於明年正式引退。（翻攝自IG）

橘瑪麗在IG感性寫下長文表示，能夠以女優身分活躍長達11年的時間，都要感謝粉絲一直以來的支持，而在去年出道10周年時，她成為兩大知名片商「Madonna」與「Das!」的專屬女優，首次出版了寫真集，並獲得許多從事音樂活動的機會，「雖然曾想過就這樣一直當女優下去，但我決定把『12年』當作一個圓滿的分界點，邁向人生的下一個階段。」

橘瑪麗感嘆，即使是自己選擇引退，但宣布消息時仍不禁感到落寞，提到之後還有香港粉絲見面會、秋葉原DVD簽名會，希望能利用最後一年的時間向粉絲表達感謝，並珍惜與大家見面的機會。同時她也透露未來動向，「雖然我要從AV女優這個身分引退，但未來我會持續從事音樂活動與其他媒體相關的工作。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中