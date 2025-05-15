陳奕迅確診新冠肺炎 看醫生怎麼說

金曲歌王陳奕迅因確診新冠肺炎，今天臨時取消明天起的演唱會。（資料照，My Kan提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕金曲歌王陳奕迅因確診新冠肺炎，今天臨時宣傳明（16日）起一連3場在高雄巨蛋的演唱會將延期，引發外界對新冠肺炎是否又再度來襲的擔憂。耳鼻喉科醫師譚媛云表示，新冠肺炎症狀較以往輕微，但發燒群聚久咳現象還是很明顯，有感冒症狀建議要戴口罩，因為飛沫傳染力還是很強。

耳鼻喉科醫師譚媛云建議有感冒症狀要戴口罩。（翻攝自臉書）

譚媛云醫師指出，這一波新冠肺炎的吸道症狀有咳嗽（多為乾咳）、喉嚨痛、鼻塞、流鼻水、少部分人會呼吸急促或困難；全身性的症狀則為發燒、疲倦、肌肉或關節痠痛、頭痛、畏寒。另外還可能有味覺或嗅覺喪失或改變、腹瀉、噁心或嘔吐的症狀，只是這些症狀很少見。

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雖然新冠肺炎症狀已減弱，譚媛云醫師表示，目前國內新冠有JN.1疫苗可以施打，年長者免疫力低下者仍建議施打疫苗。同時台灣上呼吸道感染是一年四季，即使沒有新冠肺炎，還有其他呼吸道很多的病毒可以感染，所以前往人多密集不通風的場合最好還是戴上口罩。

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