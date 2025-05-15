晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳奕迅確診新冠肺炎 看醫生怎麼說

金曲歌王陳奕迅因確診新冠肺炎，今天臨時取消明天起的演唱會。（資料照，My Kan提供）金曲歌王陳奕迅因確診新冠肺炎，今天臨時取消明天起的演唱會。（資料照，My Kan提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕金曲歌王陳奕迅因確診新冠肺炎，今天臨時宣傳明（16日）起一連3場在高雄巨蛋的演唱會將延期，引發外界對新冠肺炎是否又再度來襲的擔憂。耳鼻喉科醫師譚媛云表示，新冠肺炎症狀較以往輕微，但發燒群聚久咳現象還是很明顯，有感冒症狀建議要戴口罩，因為飛沫傳染力還是很強。

耳鼻喉科醫師譚媛云建議有感冒症狀要戴口罩。（翻攝自臉書）耳鼻喉科醫師譚媛云建議有感冒症狀要戴口罩。（翻攝自臉書）

譚媛云醫師指出，這一波新冠肺炎的吸道症狀有咳嗽（多為乾咳）、喉嚨痛、鼻塞、流鼻水、少部分人會呼吸急促或困難；全身性的症狀則為發燒、疲倦、肌肉或關節痠痛、頭痛、畏寒。另外還可能有味覺或嗅覺喪失或改變、腹瀉、噁心或嘔吐的症狀，只是這些症狀很少見。

相關新聞：陳奕迅驚爆染疫！高雄開唱前夕急喊卡「退票6大重點」一次看懂

雖然新冠肺炎症狀已減弱，譚媛云醫師表示，目前國內新冠有JN.1疫苗可以施打，年長者免疫力低下者仍建議施打疫苗。同時台灣上呼吸道感染是一年四季，即使沒有新冠肺炎，還有其他呼吸道很多的病毒可以感染，所以前往人多密集不通風的場合最好還是戴上口罩。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中