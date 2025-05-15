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娛樂 最新消息

陳奕迅驚爆染疫！高雄開唱前夕急喊卡「退票6大重點」一次看懂

陳奕迅高雄開唱前夕染疫。（資料照，環球音樂提供）陳奕迅高雄開唱前夕染疫。（資料照，環球音樂提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「E神」陳奕迅《FEAR and DREAMS》巡演原訂將在高雄巨蛋連唱6天，卻在開唱前夕於今（15日）突傳確診新冠肺炎，主辦單位緊急宣布16日至18日的演出延期至29日至31日，所有票券保留效力，亦開放辦理全額退票。拓元售票同步公告「退票6大注意事項」，包括不得重用優惠碼、套票需整筆退回、退票申請後不得更改等細則，提醒粉絲留意退票截止期限。

相關新聞：等了12年！陳奕迅明高雄開唱緊急取消 親自發聲：被病毒攪垮了

針對陳奕迅演唱會延期，拓元售票系統同步公告退票辦法，本報整理出以下6大注意事項，提供觀眾參考：

一、退票不含手續相關費用 僅退還票面金額，其他費用如系統服務費、取票手續費、轉帳手續費與寄回郵資等，皆不在退款範圍內。

二、是否可部分退票需視訂單內容 單筆訂單可選擇部分或全部退票，但若為套票訂單、或使用藝FUN券、動滋券折抵者，須整筆退回，不可僅退部分票券。

三、申請送出後不得修改或取消 一旦完成退票申請，將無法再更改退票張數或取消申請，建議觀眾務必確認資料後再送出。

四、優惠代碼不得重複使用 若訂票時使用了優惠代碼，退票後該優惠視同作廢，不得重複使用。

五、退票申請方式分為3種

1. 線上退票（系統）：限信用卡付款、未取票者，可登入拓元網站申請退票。

2. 線上退票（客服）：限ATM付款未取票者，需上傳退票申請表及資料。

3. 郵寄退票：已取票者，須將正本票券及申請表以掛號或快遞寄回指定地址，恕不接受親送。

 六、退款方式依付款方式而定

1. 信用卡付款：退款將退刷至原信用卡，時間依各發卡銀行作業為準。

2. ATM、超商付款者：退款將匯至申請人指定的台幣帳戶，限台灣境內銀行、郵局或信用合作社帳戶，恕不接受外幣帳戶。

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