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娛樂 最新消息

Energy成軍23年牛奶被虧變「保久乳」 Toro超怕看完要趴飛機

〔記者許世穎／台北報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的年度動作鉅片《不可能的任務：最終清算》，今（15日）晚在台舉辦首映會，先前為該片挑戰101「不可能的任務」的人氣男團Energy成員牛奶、阿弟、Toro、坤達、書偉再度出席力挺。

Energy出席《不可能的任務：最終清算》首映會。（記者潘少棠攝）Energy出席《不可能的任務：最終清算》首映會。（記者潘少棠攝）

《不可能的任務》電影系列從1996年至今已29年，Energy自2002年成軍至今也已滿23年，成員牛奶、阿弟、Toro、坤達、書偉依舊活力滿滿，被主持人張兆志打趣問及如何跟阿湯哥一樣「保鮮」，更笑虧牛奶應該已經變成「保久乳」。牛奶直說保養秘訣就是「多運動、多挑戰自己，因為《不可能的任務》只有阿湯哥可以超越阿湯哥。」阿弟立刻接著說：「所以只有Energy可以超越Energy！」

相關新聞：Energy挑戰《不可能的任務》 爬2046階登101高空熱舞「16蹲」

談到先前挑戰101高樓的拍攝經驗，Energy笑稱當時畫面只有短短兩分鐘，坤達直說：「不知道有沒有拍到，所以我們只能一直蹲著！」他也分享維持狀態的方法是「保持開心，挑戰不一樣的自己」。書偉則直呼：「多看《不可能的任務》，看他一直挑戰自己，我們怎麼可以輸！」Toro更自曝是系列鐵粉：「我有收藏藍光，那是我跟阿湯哥最近的距離。」

Energy出席《不可能的任務：最終清算》首映會。（記者潘少棠攝）Energy出席《不可能的任務：最終清算》首映會。（記者潘少棠攝）

至於最難忘的系列片段，牛奶提到上一集阿湯哥飛車飛出去的特技場面「真的很少見」，書偉則選擇第一集垂降、滴汗的經典鏡頭，阿弟難忘吳宇森版本的重機對撞，坤達笑稱：「他是全世界跑步最帥的男人，聽說他跑越久票房越高，所以我們只好去爬101啊！」

Toro則提到旋轉水槽的片段，還擔心牛奶這次看完又激發挑戰欲望：「上一張專輯看完他看到影片就要大家挑戰16蹲，這次看完不會想叫我們趴在飛機上吧？」由於他們演唱的《星期五晚上》入圍金曲獎，活動最後粉絲也不忘恭喜他們入圍，氣氛熱烈。《不可能的任務：最終清算》將於5月17日正式在台上映。

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