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娛樂 最新消息

Energy挑戰《不可能的任務》 爬2046階登101高空熱舞「16蹲」

《不可能的任務：最終清算》Energy挑戰「不可能的任務」影片：

〔記者許世穎／台北報導〕由「阿湯哥」湯姆·克魯斯主演的年度動作鉅片《不可能的任務：最終清算》，特別邀請超人氣男子團體Energy化身特務，成員牛奶、坤達、阿弟、書偉、Toro一同接受挑戰「不可能的任務」的特別行動，在台北101展開前所未有的高空挑戰。

Energy為《不可能的任務：最終清算》挑戰自我，完美詮釋電影精神。 （UIP提供）Energy為《不可能的任務：最終清算》挑戰自我，完美詮釋電影精神。 （UIP提供）

活動從經典開場台詞「Your mission, should you choose to accept it...」（你的任務，如果選擇接受的話…）正式啟動，五位成員接獲任務，要接力登上101大樓91層，共2046階。雖然開場時眾人仍笑稱，「這也太瞧不起我們了吧！」、「坤達一個人就可以爬完！」，但這項任務遠非表面那麼簡單。每位成員都需完成一項針對特務能力設計的極限挑戰，測試體能、技巧與臨場反應。

Toro必須穿著健康步道鞋登階，挑戰耐痛與壓力承受力；阿弟則在每層樓邊爬邊回答機智問答，一答錯就得退回上一層重來，考驗即時反應。牛奶一邊扯鈴一邊往上攀爬，考驗肢體協調與穩定度；書偉則要在登高過程中逐一拆解八個蚊香圈，一旦斷裂就得從頭再來，考驗細心與手勁。最終，坤達在登頂前面的最後關卡，從一串鑰匙中找出唯一能解開手銬的正確鑰匙，在高空中完成關鍵任務。

Energy為《不可能的任務：最終清算》化身特務，在台北101展開前所未有的高空挑戰。 （UIP提供）Energy為《不可能的任務：最終清算》化身特務，在台北101展開前所未有的高空挑戰。 （UIP提供）

五位成員不僅成功攻頂，更在101觀景台上合體完成經典的「16蹲」舞蹈動作，帥氣畫面由空拍無人機同步記錄，讓現場氣氛High到最高點。Energy也在結束後感性表示：「每一次挑戰看似不可能，但只要相信自己、團隊合作，就沒有做不到的事！」完美詮釋電影精神，直呼：「這才是真正的Energy！」

Energy為《不可能的任務：最終清算》接力攻頂101大樓，在101觀景台上合體完成經典的「16蹲」。 （UIP提供）Energy為《不可能的任務：最終清算》接力攻頂101大樓，在101觀景台上合體完成經典的「16蹲」。 （UIP提供）

《不可能的任務：最終清算》由系列導演克里斯多夫麥奎里執導，阿湯哥繼續飾演經典角色伊森·韓特，並集結海莉艾特沃、賽門佩吉、龐克萊門捷夫、伊塞莫瑞、漢娜衛丁漢、尼克奧佛曼等實力派演員，共同展開這場攸關全人類命運的終極任務。電影將於5月17日（週六）在台上映。

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