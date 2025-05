Energy挑戰《不可能的任務》 爬2046階登101高空熱舞「16蹲」

《不可能的任務:最終清算》Energy挑戰「不可能的任務」影片:

〔記者許世穎/台北報導〕由「阿湯哥」湯姆·克魯斯主演的年度動作鉅片《不可能的任務:最終清算》,特別邀請超人氣男子團體Energy化身特務,成員牛奶、坤達、阿弟、書偉、Toro一同接受挑戰「不可能的任務」的特別行動,在台北101展開前所未有的高空挑戰。

活動從經典開場台詞「Your mission, should you choose to accept it...」(你的任務,如果選擇接受的話…)正式啟動,五位成員接獲任務,要接力登上101大樓91層,共2046階。雖然開場時眾人仍笑稱,「這也太瞧不起我們了吧!」、「坤達一個人就可以爬完!」,但這項任務遠非表面那麼簡單。每位成員都需完成一項針對特務能力設計的極限挑戰,測試體能、技巧與臨場反應。

Toro必須穿著健康步道鞋登階,挑戰耐痛與壓力承受力;阿弟則在每層樓邊爬邊回答機智問答,一答錯就得退回上一層重來,考驗即時反應。牛奶一邊扯鈴一邊往上攀爬,考驗肢體協調與穩定度;書偉則要在登高過程中逐一拆解八個蚊香圈,一旦斷裂就得從頭再來,考驗細心與手勁。最終,坤達在登頂前面的最後關卡,從一串鑰匙中找出唯一能解開手銬的正確鑰匙,在高空中完成關鍵任務。

五位成員不僅成功攻頂,更在101觀景台上合體完成經典的「16蹲」舞蹈動作,帥氣畫面由空拍無人機同步記錄,讓現場氣氛High到最高點。Energy也在結束後感性表示:「每一次挑戰看似不可能,但只要相信自己、團隊合作,就沒有做不到的事!」完美詮釋電影精神,直呼:「這才是真正的Energy!」

《不可能的任務:最終清算》由系列導演克里斯多夫麥奎里執導,阿湯哥繼續飾演經典角色伊森·韓特,並集結海莉艾特沃、賽門佩吉、龐克萊門捷夫、伊塞莫瑞、漢娜衛丁漢、尼克奧佛曼等實力派演員,共同展開這場攸關全人類命運的終極任務。電影將於5月17日(週六)在台上映。

